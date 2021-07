watchOS 7.6 ist da. Apple nutzt den heutigen Abend nicht nur, um die finale Version iOS 14.7 und iPadOS 14.7 auf den eigenen Servern zu platzieren, auch ein Update für die Apple Watch steht bereit.

Apple veröffentlicht watchOS 7.6

Vor wenigen Augenblicken hat Apple die finale Version von watchOS 7.6 veröffentlicht. Zu große Sprünge solltet ihr nicht erwartet. Apple hat in erster Linie unter der Haube gearbeitet, Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert. Zudem wurde die EKG-Funktion sowie die Unterstützung für Mitteilungen bei Herzrhythmusstörungen in 30 weiteren Regionen eingeführt. Diese beiden Funktionen stehen bereits seit längerem für Nutzer in Deutschland zur Verfügung.

In den Release-Notes heißt es

watchOS 7.6 enthält neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen, einschließlich:

Unterstützung für die EKG-App auf der Apple Watch Series 4 oder neuer in 30 weiteren Regionen.

Unterstützung für Mitteilungen bei Herzrhythmusstörungen in 30 weiteren Regionen.

So funktioniert das Update

Die Aktualisierung erfolgt über die Apple Watch App auf eurem iPhone

Die Apple Watch muss in der Reichweite des mit einem WLAN verbundenen iPhone sein

Die Apple Watch muss mit dem Ladegerät verbunden sein

Die Apple Watch muss mindestens zu 50 Prozent geladen sein

watchOS 7.6 steht für Apple Watch Series 3 oder neuer bereit. Zudem erfordert watchOS 7 ein iPhone 6S oder neuer mit iOS 14 oder neuer.