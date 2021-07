Als Apple die neuen „Beats Studio Buds“ vor wenigen Wochen vorstellte, gab der Hersteller zu verstehen, dass die neuen drahtlosen Kopfhörer zunächst nur in den USA zur Verfügung stehen und zu einem späteren Zeitpunkt bei uns in Deutschland erhältlich sein werden. Es hieß „Kommt im Sommer“. Anscheinend hat Apple nun den Sommer ausgerufen, ab sofort sind die neuen Beats Studio Buds im Apple Online Store erhältlich.

Apple beschreibt die Kopfhörer unter anderem wie folgt

Mit Beats kommt die Musik so zu dir, wie Künstler:innen sie gemeint haben. Beats Studio Buds wurden für einen kraftvollen, ausgewogenen Sound in kompaktem Design entwickelt, ermöglicht durch eine spezielle akustische Basis. Ein firmeneigener zweischichtiger Membrantreiber sorgt in einem Zweikammer-Gehäuse für einen klaren Klang mit hervorragender Stereotrennung. Ein fortschrittlicher digitaler Prozessor optimiert dann die Audioqualität hinsichtlich Lautstärke und Klarheit und sorgt gleichzeitig für eine saubere Geräuschunterdrückung. Das Ergebnis ist ein immersiver Klang, mit dem du die Musik fühlen kannst, als wärst du direkt im Studio dabei – das bringt dich durch deinen Tag.