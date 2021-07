Diesen Freitag startet endlich die lang erwartete zweite Staffel von Apples Erfolgsserie Ted Lasso. Apple feierte die neue Staffel mit einem großen Event, auf dem Jason Sudeikis einige Fragen zu seiner Arbeit beantwortete. Hierbei erklärte der Schöpfer und Star der Comedy-Serie unter anderem, dass Social-Media-Unternehmen mehr tun müssen, um rassistischen Missbrauch auf ihren Plattformen zu bekämpfen. Auf der Premiere war auch Bill Lawrence, Showrunner von Ted Lasso, vertreten, der sich ebenfalls kritisch gegenüber den sozialen Medien geäußert hat.

Jason Sudeikis‘ Auftritt bei der Premiere von Ted Lasso ging viral, als er einen Pullover zur Unterstützung der englischen Fußballspieler Jadon Sancho, Marcus Rashford und Bukayo Saka anzog, die alle nach dem Finale der Euro 2020 in den sozialen Medien rassistisch beschimpft wurden.

Im Interview erklärt Sudeikis gegenüber Vogue, dass er von dem gegen die Fußballspieler gerichteten Hass „leider nicht überrascht“ sei, fordert aber die Social-Media-Plattformen auf, mehr zu tun:

Wie Sudeikis erzählt, hat er den Pullover extra am Tag der Premiere der zweiten Staffel von Ted Lasso anfertigen lassen:

Auf der Premiere war auch Bill Lawrence vertreten. Der Showrunner von Ted Lasso gab im Interview mit Vanity Fair einen Einblick in die Produktion der Comedy-Serie.

Mit seiner sympathischen Fröhlichkeit ist Ted Lasso der durchschlagende Erfolg, den Apple TV+ gebraucht, aber womöglich nicht erwartet hat. Lawrence erklärt, dass es nicht immer einfach ist „fröhlichen Optimismus“ zu schreiben, aber dass es überwältigend ist, zu sehen, dass die Zuschauer so positiv reagieren.

„Ich kann Ihnen sagen, worüber Jason, ich, Joe Kelly und Brendan Hunt und das ganze Autorenteam im Vorfeld gesprochen haben“, erinnert sich Lawrence gegenüber Vanity Fair. „Nämlich, dass der Diskurs in der Welt, speziell in den sozialen Medien und in der Politik, an einen so zynischen, dunklen Ort gelangt ist, dass es einfach durch und durch ekelhaft ist.“