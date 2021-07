Apple Music wird am Donnerstag exklusiv ein Live-Event für das neue Kanye West Album „Donda“ übertragen. Dieses erscheint dann wiederum einen Tag später am 23. Juli 2021.

Apple Music überträgt Live-Event für neues Kanye West Album „Donda“

Def Jam hat in einem Tweet angekündigt, dass Kanye West sein neues Album „Donda“ am Donnerstag bei einem Event Mercedes-Benz Stadium in Atlanta erstmals aufführen wird. Das Konzert ist zwar ausverkauft, Fans können das Live-Event jedoch auf Apple Music verfolgen. Los geht es um 20:00 Uhr Ortszeit (23. Juli 02:00 Uhr deutscher Zeit).

Um für das Event die Werbetrommel zu rühren, hatte Apple beim Spiel 6 der NBA-Finals (Herzlichen Glückwunsch an die Milwaukee Bucks) einen Werbespots für die neuen Beats Studio Buds (ab sofort auch in Deutschland erhältlich) geschaltet und in diesem Rahmen auf das Event hingewiesen.