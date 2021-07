Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat die Preise für mobiles Internet in Deutschland genauer untersucht. Hierbei zeigt sich, dass die Preise für mobiles Internet in Deutschland zwar sinken, im Vergleich zu europäischen Nachbarländern fällt jedoch auf, dass die Kosten für mobiles Internet in Deutschland überdurchschnittlich teuer sind.

Große Preisunterschiede in Europa

Im Jahr 2020 nutzten 80 Prozent der über 14-Jährigen in Deutschland das mobile Internet. Deutschlandweit verbrauchen die Menschen immer mehr mobiles Datenvolumen – waren es 2019 noch 2,76 Milliarden Gigabyte, stieg die Nutzung 2020 auf 3,97 Milliarden Gigabyte. Günstige Preise für mobiles Datenvolumen sind daher verbraucherrelevant.

Insgesamt sinken die Preise zwar für Telekommunikationsdienstleistungen in Europa, allerdings zeigen sich gleichzeitig große Preisunterschiede in den einzelnen Ländern. Deutschland gehört dabei zu den Ausreißern, leider in die falsche Richtung. So zahlten Nutzer im Jahr 2019 in Deutschland im Schnitt etwa dreimal so viel wie Endkunden in den besonders günstigen europäischen Ländern. Eine Übersicht der Preise im Europavergleich für ein Gigabyte mobiles Datenvolumen seht ihr in unserem Artikelbild.

Ein Auszug aus dem zugehörigen Kurzpapier (PDF) macht den Unterschied noch deutlicher: