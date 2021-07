Neben der Einführung der neuen externen MagSafe-Batterie in der letzten Woche hat Apple auch zwei neue Farben für die AirTag Leder-Schlüsselanhänger und -Anhänger vorgestellt. Anscheinend hat uns Apple hier noch nicht alles gezeigt, so sind in Händlerlisten nun weitere offizielle Farbtöne aufgetaucht, die sogar bereits bei Amazon gelistet werden.

Wie der aufmerksame Twitter-Nutzer Epictechh festgestellt hat, werden derzeit für AirTag-Leder-Schlüsselanhänger und -Anhänger die zusätzlichen Farboptionen „Pink Citrus“, „Meyer Lemon“ und „Capri Blue“ auf der US-Seite von Amazon gelistet. Zum aktuellen Zeitpunkt zeigt sich „Pink Citrus“ bzw. „Zitruspink“ auch schon im deutschen Amazon-Shop.

Die Farben tauchen auch bei anderen Online-Händlern auf, jedoch ist keine von ihnen im Online-Store von Apple gelistet. Alle Händler geben an, dass die zusätzlichen Farben ab August oder September lieferbar sind. Es ist also durchaus möglich, dass Apple die neuen Farboptionen zu diesem Zeitpunkt auch im eigenen Online-Store anbieten wird.

Apple planning another press release with new colors of Airtag accessories…? All delivery dates are end of August. pic.twitter.com/ZjBYcZ5KJa

— Epic Tech (@epictechh) July 22, 2021