Wir starten in den heutigen Donnerstag und blicken auf die neuen Amazon Blitzangebote. Nachdem wir euch bereits auf die reduzierten Smart Home Produkte von Eve (HomeKit) aufmerksam gemacht haben, gibt es nun die weiteren Amazon Deals. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot eufy Security Solo IndoorCam P24, 2K Überwachungskamera für Innenbereiche,... SMARTE PERSONENERKENNUNG: Der Sensor mit integrierter Personenerkennung unterscheidet mühelos...

KLAR WIE KRISTALL: 2K Klarheit sowie 1080p Auflösung (1080P mit HomeKit) stellen sicher, dass jede...

Angebot Smart WLAN Glühbirne funktioniert mit Apple HomeKit, Meross Wifi Lampe LED Mehrfarbige Dimmbare... ⭐ Apple Home App unterstützt bereits die Einstellung der echten Farbtemperatur. Bitte...

( Siri und HomeKit ) : Meross LED Glühbirne können mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher)...

Homekit Lichtschalter, Meross Smart Schalter WLAN Wandschalter, 1 Gang benötigt Nullleiter,... Homekit Schalter: Die Meross Smart Lichtschalter kann mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher), Apple...

Achtung: Für die Installation ist der Neutralleiter erforderlich✔: :Die meisten alten Häuser...

Angebot WLAN LED Nachttischlampe funktioniert mit Apple HomeKit, Meross Atmosphäre Touch-Tischlampe für... ⭐Siri & HomeKit : Meross LED Nachttischlampe kann mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher), Apple...

⭐Sprachsteuerung: WLAN Nachtlampe ist mit Apple HomeKit, Siri, Alexa und Google Assistant...

Angebot WLAN Outdoor Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, meross Smart Außensteckdose Wasserdicht,... 👍Siri & HomeKit : Meross Smart Outdoor Steckdose kann mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher),...

👍Geeignet für den Außen- und Innenbereich: Die HomeKit Aussensteckdose ist IP44 wasserdichtes...

Anker Wireless Charger PowerWave Ladepad, Kabelloses 7.5W Ladegerät, Qi-Zertifiziert, 7.5W für... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 30 Millionen glücklichen Kunden an. Lade Anker.

NEED FOR SPEED: Das hochmoderne Chipset garantiert 10W Ladungen für Galaxy und 5W Ladungen für...

Angebot GARDENA Mähroboter SILENO minimo: Mit Bluetooth App programmierbar, mäht automatisch und... Intuitive GARDENA Bluetooth App für einfache Installation und leichte Bedienung: Der SILENO minimo...

Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht

GARDENA smart Irrigation Control Sensor Set: Die smart Irrigation Control Steuerung, der smart... Der smart Sensor lässt sich überall im Garten oder in Pflanzgefäßen auf der Terrasse oder dem...

Die smart Irrigation Control Bewässerungssteuerung steuert vorhandene Bewässerungsanlagen mit...

GARDENA smart Sensor Control Set: smart Sensor, smart Water Control und smart Gateway alles in einem... Der smart Sensor lässt sich überall im Garten oder in Pflanzgefäßen auf der Terrasse oder dem...

Mit der smart Water Control wird die Bewässerung direkt am Wasserhahn über die Zeitpläne in der...

Angebot Eve Aqua - Smarte Bewässerungssteuerung per Apple Home App oder Siri, automatisch bewässern mit... Steuern Sie Rasensprenger oder Bewässerungssysteme per App, Siri oder direkt am Gerät. Oder legen...

Vermeidet Überschwemmungen & Wasserverschwendung dank automatischer Abschaltung. Für alle...

Angebot Eve Energy und Eve Motion: Smart Lampen & Lichterketten steuern per Home App, Siri oder automatisch... Leuchten und Geräte per App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder Taste ein- und ausschalten

Zeitpläne zur einfachen Automation von Geräten - unabhängig von iPhone und Internet

Angebot FIFA 21 Standard | PC Code - Origin Kaufe FIFA 21 auf PlayStation4 oder Xbox One vor der Veröffentlichung von FIFA 22 und erhalte ohne...

Angebot NETGEAR GS305 Switch 5 Port Gigabit Ethernet LAN Switch (Plug-and-Play Netzwerk Switch, LAN... NETZWERKANSCHLUSSKONFIGURATION: 5 Gigabit Port (10/100/1000 MBit/s) RJ45 LAN Splitter Ethernet...

SWITCH 5 PORT MIT PLUG-AND-PLAY: Einfache Einrichtung des LAN Verteiler Gigabit Switch, keine...

Angebot Soundcore Life P2 Bluetooth Kopfhörer, Wireless Earbuds mit CVC 8.0 Geräuschisolierung für... 4 MIKROFONE: Deine Earbuds sind mit jeweils zwei integrierten Mikrofonen ausgestattet, die dank cVc...

FANTASTISCHER SOUND: Deine Life P2 Bluetooth Kopfhörer haben ab jetzt nagelneue...

Angebot WD My Passport Ultra mobiler Speicher 5 TB (Metallgehäuse, WD Discovery Software, automatische... Die externe Festplatte My Passport Ultra steht für ein elegantes Design in Metall- und Matt-Optik....

Machen Sie sich keine Gedanken mehr Ihre Musik und Videos von Ihrem Computer auf Ihrer My Passport...

TORRAS Crystal Clear für iPhone 12 Hülle/iPhone 12 Pro Hülle Vergilbungsfrei (Super Klar)... [Kein Vergilben] Als TORRAS' klassisches Ass transparente Hülle forschen wir ständig daran, ihr...

[Perfekte Passform & bequemer Griff] Im Gegensatz zu anderen Verbundhüllen, die sich nicht an die...

Angebot TP-Link Kasa Smart WLAN Steckdose KP115,Smart Home WiFi Steckdose mit... TP-Link Kasa WLAN Smart Steckdose KP115, Stromaufzeichnung Amazon Alexa Zubehör, funktioniert mit...

Kompatibilität - Funktioniert mit Amazon Alexa und Google Assistant für Sprachsteuerung...

Angebot TP-Link Tapo L510E smarte WLAN Glühbirne E27, dimmbar 8.7 W, kein Hub notwendig, kompatibel mit... Dimmbares Licht – Wählen Sie mit individuell einstellbarer Helligkeit die Beleuchtung, die zur...

Abläufe und Zeitpläne – Planen Sie bestimmte Zeiten zum Ein- oder Ausschalten Ihrer Glühbirnen

TP-Link Kasa WLAN Smart Steckdose KP105, Smart Home WiFi Steckdose, Amazon Alexa Zubehör,... Einfache Einrichtung und Verwendung - Schnelle und einfache tägliche Einrichtung und Verwaltung...

Zugriff von unterwegs: Steuern Sie alle Geräte bequem übers Smartphone - überall und zu jeder...

Samsung T35F 24 Zoll IPS-Monitor 1080p Mit HDMI Randlos Full HD 24-Zoll-IPS-Monitor – überragende Bildqualität und kristallklare Bilder

Randlos für mehrere Bildschirme – schlanker und nahtloser Bildschirm für die Einrichtung...

Angebot Samsung M5 Smart Monitor 27 Zoll Bildschirm VA mit Lautsprechern FHD Randlos Smart TV Apps Der weltweit erste Bildschirm mit Smart Hub, integriertem Media Streaming (OTT)-Service –...

Vielfältige Anschlussoptionen – Verbinden Sie Ihren PC, Ihr Mobiltelefon oder Ihre neueste...

Angebot MPIO Stylus Pen 2. Generation für Apple iPad 2021-2018,Magnetische Stift Pencil mit Palm... Verbesserter Magnetstift - NICHT kompatibel mit iPad Air 2/1,iPad Pro 10,5 und anderen Geräten. -...

Natürlich auf dem Bildschirm Schreiben - MPIO 2. gen Pencil bietet eine Funktion zum Zurückweisen...

Angebot TORRAS für iPhone 11 Hülle (Ultra Dünn) mit (2 Stück Schutzfolie), Seidig Glatt Mattem Finish... 【Ultra Dünn Wie Ohne Hülle】Du hast bereits ein großes iPhone, warum nicht eine ultradünne...

【Warum wählen Sie Ultradünn Case】Die iPhone 11 case ist sehr leicht und dünn, damit es leicht...

Anker Soundcore Liberty Neo Bluetooth Kopfhörer, Kabellose Kopfhörer mit Premium Klangprofil mit... STARKER GRAPHENE SOUND: Deine Liberty Neo Bluetooth Kopfhörer haben ab jetzt nagelneue...

ENORMER BASS: Unsere exklusive BassUp Technologie analysiert das Klangprofil in Echtzeit und erhöht...

Anker Wireless Charger PowerWave Ladepad, Kabelloses 7.5W Ladegerät, Qi-Zertifiziert, 7.5W für... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 30 Millionen glücklichen Kunden an. Lade Anker.

NEED FOR SPEED: Das hochmoderne Chipset garantiert 10W Ladungen für Galaxy und 5W Ladungen für...

Anker Wireless Charger PowerWave Ladepad, Kabelloses 7.5W Ladegerät, Qi-Zertifiziert, 7.5W für... DAS ANKER PLUS: Schließe dich den über 30 Millionen glücklichen Kunden an. Lade Anker.

NEED FOR SPEED: Das hochmoderne Chipset garantiert 10W Ladungen für Galaxy und 5W Ladungen für...

Angebot SoundPEATS Bluetooth Kopfhörer, Bluetooth 5.0 In Ear Kopfhörer Wireless Bluetooth Headset... 【800mAh Mini Ladekoffer und 2 * 43mAh Ohrhörer】Die 800mAh Portable Ladekoffer kann Ihre...

【Bluetooth 5.0 Schnellere Verbindung】Lassen sich schnell und problemlos mit jedem Gerät...

Angebot WLAN LED Streifen funktioniert mit Apple HomeKit, meross Smart RGB Strip, 12V IP20... 💡Fernbedienung: Mit der Home App oder Meross-App können Sie die Lichter von WiFi Streifen von...

💡DIY Dimming HomeKit Strip: HomeKit Streifen unterstützt keine Farbtemperatur und mit 550 Lumen...

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.