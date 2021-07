Während wir vor kurzen erst berichtet haben, dass Apple in Europa weiter expandieren will, steht nun die nächste Erweiterung in den USA an. So enthüllte die Immobilienfirma Colliers, dass Apple mit der Anmietung von rund 4600 Quadratmetern Bürofläche seine Präsenz in Beaverton, Oregon erweitern will.

Apple expandiert in Oregon

Wie das Portland Business Journal berichtet, erwähnt die Immobilienfirma Colliers Apples neuen Bürovertrag in einem vierteljährlichen Marktbericht für den Großraum Portland. Colliers platziert das Objekt in 3555 S.W. 153rd, einem unscheinbaren Bürogebäude etwas außerhalb des Zentrums von Beaverton. Das zugehörige Marketingmaterial gibt die Größe der Immobilie mit umgerechnet 4634 Quadratmetern an, wobei der Standort zuvor als Firmensitz für die First Tech Federal Credit Union diente, so der Bericht.

Apple baut seine Präsenz in Oregon langsam aus. Im Jahr 2018 eröffnete das Unternehmen ein Hardware-Engineering-Labor nahe der Grenze zwischen Beaverton und Hillsboro. Stellenausschreibungen zu der Zeit deuteten darauf hin, dass die Einrichtung zum Teil für Geräteverifizierungstests zuständig ist. Letztes Jahr wurde berichtet, dass der Tech-Gigant einen Raum im 7 Southeast Stark-Gebäude angemietet hat, einer neuen Bebauung im Central Eastside Industrial District von Portland.

Apple ist ständig auf der Suche nach neuen Wachstumsmöglichkeiten in den USA und darüber hinaus. Zusätzlich zu den Rechenzentren baut das Unternehmen seine Unternehmensaktivitäten in den USA aus und kündigte 2018 eine große Inlandsinitiative an, deren bisheriger Höhepunkt ein 1-Milliarde-Dollar-Campus in Austin, Texas, ist. Ein weiterer Milliarden-Dollar-Campus, der derzeit in North Carolina entsteht, wird Apples erste große Unternehmenseinrichtung an der Ostküste sein.