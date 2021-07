Anfang Juli lief Lisey’s Story exklusiv auf Apple TV+ an. Das Staffelfinale wurde mittlerweile ausgestrahlt, so dass die limitierte Apple Original Serie in ihrer Gesamtheit auf Abruf bereit steht. Mit einem Clip auf YouTube gibt Apple nochmal einen etwas tieferer Einblick in die Serie.

Lisey’s Story – Deep Dive: The Author’s Wife

„Lisey’s Story“ basiert auf dem Bestseller-Roman von Stephen King und wurde vom Autor selbst adaptiert. Es handelt sich um einen zutiefst persönlichen Thriller, der Lisey Landon (gespielt von Moore) zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, des berühmten Schriftstellers Scott Landon (gespielt von Clive Owen) thematisiert. Eine Reihe beunruhigender Ereignisse lassen Lisey Erinnerungen an ihre Ehe mit Scott aufkommen, die sie absichtlich aus ihren Gedanken verbannt hat. Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Däne DeHaan, Sung Kang und Ron Cephas Jones spielen neben Moore und Owen die Hauptrolle.

In der Videobeschreibung heißt es

Welche Opfer bringen Sie in einer Ehe? Tauchen Sie ein in Stephen Kings Inspiration für den Charakter von Lisey und ihre Rolle als Frau eines Schriftstellers. Vom Fels ihres Mannes bis hin zur Änderung der Erzählung, um sie zu ihrer eigenen Geschichte zu machen, untersucht dieses Stück, wie Lisey die beiden ausbalanciert.