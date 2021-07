Pünktlich zum morgigen Start der zweiten Staffel von Ted Lasso hat Apple und Sony eine neue Aktion gestartet, mit der ihr euch 6 Monate Apple TV+ sichern könnt – vorausgesetzt ihr habt eine PlayStation 5.

Jeder, der eine PlayStation 5 ergattern konnte, kann sich nochmal freuen. So bieten Apple und Sony den Konsolenbesitzern 6 Monate kostenlosen Zugriff auf das Streaming-Angebot Apple TV+. Das Angebot soll laut der Informationsseite auch für Bestandskunden, die Apple TV+ bereits nutzen, gelten. Ausgenommen sind leider Nutzer, die ein Paketangebot wie Apple One abonniert haben.

In der offiziellen Beschreibung heißt es:

„Nimm dieses Angebot ab jetzt bis zum 22. Juli 2022 wahr und sieh dir von der Kritik gefeierte Apple Original-Sendungen und -Filme an. Genieße Fanlieblinge wie Ted Lasso mit Jason Sudeikis, See – Reich der Blinden mit Jason Momoa, Dave Bautista und Alfre Woodard sowie das sehnsüchtig erwartete Sci-Fi-Drama Foundation.

Jeden Monat feiern neue Apple Original-Sendungen und -Filme Premiere. Sieh sie dir exklusiv in der Apple TV App an.

Der Plan verlängert sich für 4,99 €/Monat nach der verlängerten Probephase bis zur Kündigung.“