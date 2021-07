Apples kommende Apple TV+ Serie über den Aufstieg und Fall von WeWork hat ein neues Mitglied in der Besetzung. Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat America Ferrera an der Seite von Jared Leto und Anne Hathaway eine Hauptrolle in „WeCrashed“ übernommen. Die Serie beschäftigt sich mit dem wertvollsten und wohl kuriosesten Startup in der Geschichte des Silicon Valley.

America Ferrera verstärkt „WeCrashed“

Apple TV+ hatte Anfang des Jahres die Serie „WeCrashed“ bestellt. Hierbei handelt es sich um eine neue Serie, die auf dem Podcast-Hit „WeCrashed: Aufstieg und Fall von WeWork“ basiert und in der die Oscar-, Golden Globe- und SAG-Preisträger Jared Leto und Anne Hathaway in den Hauptrollen zu sehen sein werden. Verstärkt wird das Team von Emmy-Gewinnerin America Ferrera, die unter anderem mit „Superstore“ und „Ugly Betty“ Erfolge feiern konnte.

Der Aufstieg und Fall eines Startups stehen im Zentrum von „WeCrashed“. Die auf sechs Episoden ausgelegte Mini-Serie folgt dem turbulenten und von Gier angetriebenen Aufstieg von WeWork. Das Unternehmen gehörte zu den wertvollsten Startups der Welt, dessen Macher durchweg Narzissten und Chaoten gewesen sein sollen. Sie erfanden gemeinsam ein Unternehmen, das Büroflächen und Coworking Spaces auf der ganzen Welt anbietet. Letztendlich zeigte sich, dass zwischen Vision, Investitions-Hype und Realität eine gewaltige Lücke klaffte.

Ferrera wird Elishia Kennedy spielen, eine brillante junge Unternehmerin, die dazu verführt wird, bei WeWork einzusteigen, was ihr Leben komplett auf den Kopf stellt. Leto und Hathaway spielen die WeWork-Gründer Adam und Rebekah Neumann. Kyle Marvin spielt außerdem die Rolle des WeWork-Mitbegründers und „Chief Culture Officer“ Miguel McKelvey. Einen Starttermin für „WeCrashed“ auf Apple TV+ gibt es bisher noch nicht.