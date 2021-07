Vor wenigen Tagen hatte WhatsApp verschiedene Neuerungen angekündigt. So gibt es beispielsweise mehrere Verbesserungen für Gruppenanrufe. Nun legt WhatsApp für die Neuheiten auch softwareseitig den Grundstein und hat Version 2.21.140 seines Messengers veröffentlicht.

WhatsApp 2.21.140 steht als Download bereit

WhatsApp hat ein paar spannende Verbesserungen in der Pipeline. So fügt WhatsApp den Gruppenanrufen eine neue Funktion hinzu, die es einfacher macht, an Gruppenanrufen teilzunehmen, auch wenn man den Start verpasst. Nutzer können dem Anruf ab sofort jederzeit beitreten, den Anruf verlassen und wieder dazustoßen, solange der Anruf läuft.

Darüberhinaus führt WhatsApp einen neuen Anruf-Infobildschirm ein, damit ihr sehen könnt, wer bereits an einem Anruf teilnimmt und wer eingeladen wurde, aber noch nicht beigetreten ist. In den Release-Notes heißt es

Du kannst nun aktive Gruppenanrufe vom Anrufe-Reiter aus verlassen und ihnen erneut beitreten.

Archivierte Chats bleiben jetzt im Archiv und stummgeschaltet, wenn neue Nachrichten eintreffen. Du kannst dies unter „Einstellungen > Chats > Chats im Archiv lassen“ ändern.

Mit den Sticker-Vorschlägen findest du beim Erstellen einer Nachricht die relevanten heruntergeladenen Sticker einfacher.

Falls euch die Neuheiten noch nicht erreicht haben sollten, so habt ein wenig Geduld. Die neuen Funktionen sollen in den kommenden Wochen für Jedermann eingeführt werden.