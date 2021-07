Am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende blicken wir nicht nur auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+, wir erlauben uns auch einen Abstecher zu Apple Arcade. Ab sofort stehen „Jetpack Joyride“ und „Neko Atsume: Kitty Collector“ als neue Spieletitel bereit. Darüberhinaus gibt es verschiedene Updates (u.a für Skate City) und Tetris-Freunde dürfen sich bald auf „Tetris Beat“ freuen.

Jetpack Joyride+ ab sofort verfügbar

Abonnenten des Apple Spiele-Dienstes haben ab sofort Zugriff auf Jetpack Joyride+. Das Spiel wird unter anderem wie folgt beschrienben:

Jetpacks mit Kugelantrieb! Riesige mechanische Drachen! Vögel, die Geld produzieren! Rüste dich mit einer Sammlung der coolsten Jetpacks aller Zeiten und stelle deine Fähigkeiten als legendärer Actionheld Barry Steakfries auf die Probe.

Neko Atsume: Kitty Collector

In diesem Katzenspiel kommen Katzenliebhaber voll auf ihre Kosten, indem man die über 40 verschiedenen Katzenarten mit Futter anlockt und anschließend mit ihnen Spielen kann. Seltene Katzenarten müssen mit bestimmten Gegenständen und Futter aus der Nachbarschaft angelockt werden und können in einem Tagebuch protokolliert werden.

Tetris Beat kommt bald

Tetris müssen wir vermutlich niemanden vorstellen. In Kürze steht Tetris Beat auf Apple Arcade bereit. Es heißt

Tetris Beat – Das weltberühmte Tetris®-Puzzlespiel bildet Blöcke nun zu einem neuen Beat und verbindet sein Hit-Gameplay mit exklusiver Musik und innovativen Rhythmus-Mechaniken. Das Spiel bietet eine vielfältige und auserlesene Anzahl unglaublicher Musiker einschließlich Alison Wonderland, GARZA, Hannah Diamond, Octo Octa, Dawud, Cinthie und vielen anderen, mit neuen exklusiven Songs der heißesten aufstrebenden Talente von heute, die jeden Monat hinzugefügt werden. In Tetris Beat rotieren die Spieler und platzieren Tetriminos im Takt, während sie im Rhythmus bleiben, um ihre größte Combo-Kette aufzubauen und viele Punkte zu erzielen. Tetris-Fans, die das traditionelle Hit-Gameplay-Erlebnis suchen, können den Marathon mode ausprobieren, in dem sie auch den Soundtrack auswählen können.

Neben Tetris Beat könnt ihr euch übrigens auch schon einmal auf Monster Hunter Stories freuen. Auch dieses Spiel erschein bald.

Hinweis: Klickt man in der „Bald erhältlich“-Übersicht auf „Laden“, wird man automatisch benachrichtigt, sobald das Spiel verfügbar ist.

Updates für Skate City, Agent Intercept und Game of Thrones: Tale of Crows

Weiter geht es mit Skate City. Dieses Spiel hat jüngst ein Update erhalten, so dass ihr – passend zu den Olympischen Spielen – auch in Tokio herumdüsen könnt. In diesem aufregenden Skate-Spiel startet der Trip in Los Angeles und führt über atemberaubende Skateparks in Oslo und Barcelona, bei dem man seine Skills auf dem Skateboard unter Beweis stellen kann. Man kann sich im Shop neu einkleiden, seine Frisur ändern oder zahlreiche Skateboards kaufen und seine erlernten Tricks auf der ganzen Welt präsentieren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Auch für Agent Internet und Game of Thrones: Tale of Crows liegen Updates bereit.