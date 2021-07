Fans der Apple Original-Serie „Ted Lasso“ werden dem heutigen Freitag entgegen gefiebert haben. Heute ist es endlich soweit und die beliebte Comedy Serie geht in die zweite Staffel. Darüberhinaus stehen neue Folgen zu weiteren Serien bereit.

„Ted Lasso – Staffel 2“ ist gestartet

Wie ihr es von uns gewohnt seid, blicken wir auch am heutigen Freitag auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Nachdem Apple in den letzten Wochen bereits kräftig für Ted Lasso die Werbetrommel gerührt hat, ist es am heutigen Freitag endlich soweit. Die Comedy-Serie geht in die zweite Staffel.

In Apples erfolgreicher Comedy-Serie spielt Jason Sudeikis Ted Lasso, einen College-Football-Trainer aus Kansas, der engagiert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung in der Sportart vorzuweisen hat. Im Verlauf der Serie versucht er, die Spieler und Fans des Vereins auf seine ganz eigene Art von sich zu überzeugen.

Ted Lasso kommt sowohl beim „normalen“ Publikum, als auch beim Fachpublikum an. Unter anderem gewann die Serie einen Golden Globe Award. Zuletzt wurde sie für 20 Emmy nominiert. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel eingebunden.

Weitere neue Folgen

Neben Ted Lasso stehen neue Folgen zu weiteren Apple TV+ Inhalten zur Ansicht bereit. Starten wir mit „Schmigadoon!“. Folge 3 hört auf den Namen „Die verflixte Brücke“. Als ihr erster Seitensprung im Bedauern endet, vereinbaren Melissa und Josh einen neuen Plan – den er sofort verwirft, was Melissa zu einem Neuanfang veranlasst.

Physical: In Folge 8 „Lass und lügen“ brau hat Sheila dringend Geld und stattet ihren Eltern, als auch ihrer Vergangenheit einen unerwarteten Besuch ab. Greta konfrontiert endlich Ernie.

Folge 207 zu „Home Before Dark“ trägt den Titel „Das Experiment“. Hilde und ihre Freunde müssen die Konsequenzen ihres Handelns spüren. Die Diskos versuchen, Sylvesters Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen.

In Folge 207 von „Central Park“ betreibt Owen Schadensbegrenzung, nachdem er versehentlich einen Heiratsantrag ruiniert hat. Molly besucht mit Brendan Bist’s Geburtstagsparty.