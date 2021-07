Die zweite Staffel der Apple TV+ Erfolgsserie Ted Lasso ist offiziell gestartet. Um das Debüt der neusten Folge zu feiern, hat die Serie die Startseite von apple.com übernommen. Es gibt eine nette animierte Oberfläche auf Desktop und Mobilgeräten, die uns mit dem Slogan „Kindness Makes a Comeback“ und Ted Lasso empfängt.

Ted Lasso übernimmt die Apple-Homepage

Da die erste Folge der zweiten Staffel von Ted Lasso nun auf Apple TV+ verfügbar ist, werden beim Besuch der US-Apple-Webseite derzeit keine Produkte angezeigt, sondern nur ein hellblauer Bildschirm und die Worte „Kindness Makes a Comeback“ (Freundlichkeit feiert ein Comeback), dabei lächelt uns kein geringerer als Ted Lasso an, zusammen mit einem Link zum Streamen von Ted Lasso auf Apple TV.

Wer ein iPhone 12 oder etwas anderes brauchen sollte, kann natürlich immer noch durch die Navigationsleiste oben im Apple Store navigieren. Der Schritt zeigt jedoch den Stellenwert der beliebten Serie bei Apple. Wie wir bereits berichtet haben, feiert Apple die neue Staffel von Ted Lasso mit Memoji-Aufklebern von Teds Gesicht in den Apple Stores sowie mit neuen „Today at Apple Sessions“, bei denen ikonische Zitate aus der Serie in iPad-Kunstwerke verwandelt werden. Apple veranstaltete auch eine Premiere mit blauem Teppich für die Serie, die von Apple-Führungskräften, einschließlich Tim Cook, besucht wurde.

In Apples erfolgreicher Comedy-Serie spielt Jason Sudeikis Ted Lasso, einen College-Football-Trainer aus Kansas, der engagiert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung in der Sportart vorzuweisen hat. Im Verlauf der Serie versucht er, die Spieler und Fans des Vereins auf seine ganz eigene Art von sich zu überzeugen.

Mit seiner sympathischen Fröhlichkeit ist Ted Lasso der durchschlagende Erfolg, den Apple TV+ gebraucht, aber womöglich nicht erwartet hat. Ted Lasso kommt sowohl beim „normalen“ Publikum, als auch beim Fachpublikum an. Unter anderem gewann die Serie einen Golden Globe Award. Zuletzt wurde sie für 20 Emmy Awards nominiert.