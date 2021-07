Erst kürzlich brachte Digitimes das Gerücht ins Gespräch, dass das kommende iPad mini über ein Mini-LED-Display verfügen wird. Nun gibt es allerdings eine komplett gegenteilige Meinung des Display-Analysten Ross Young. Dieser spricht davon, dass sich das neue iPad mini voll im Zeitplan befindet, um dieses Jahr auf den Markt gebracht zu werden. Gleichzeitig lässt er jedoch verlauten, dass das Gerät über kein Mini-LED-Display verfügen wird.

Die Gerüchteküche ist sich uneins. Während der Branchendienst Digitimes von einem Mini-LED iPad mini spricht, ist Analyst Ross Young anderer Meinung. Dieser „bestätigte“ per Twitter, dass die Digitimes-Behauptung falsch sei. Apple werde zwar dieses Jahr ein neues iPad mini auf den Markt bringen, allerdings nicht mit Mini-LED-Display.

Not coming with miniLED. Confirmed with their supposed miniLED supplier…

— Ross Young (@DSCCRoss) July 23, 2021