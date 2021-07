Das Apple Park Visitor Center ist mit seiner anliegenden Grünanlage der perfekte Ort für einen Fotospaziergang. Ab nächstes Jahr werden Besucher eine weitere Sehenswürdigkeit in Apples Besucherzentrum entdecken können. So hat das Unternehmen die Künstlerin Katie Paterson und das Studio Zeller & Moye beauftragt, eine öffentliche Skulptur für Apple mit dem Titel „Mirage“ zu schaffen.

Sand aus den Wüsten der Welt

„Mirage“ ist komplett aus reinem Gussglas konstruiert und wird eine internationale Erfahrung nach Cupertino bringen. Sand, der in Wüsten auf der ganzen Welt gesammelt wurde, wird zu über 400 Zylindern eingeschmolzen und in wellenartigen Formen angeordnet, die eine Wüstendüne imitieren. Laut Paterson wird Mirage Sand aus subtropischen Wüsten, Küstenwüsten, Regenschattenwüsten, Wüsten im Landesinneren, Gebirgswüsten, Vulkanwüsten und versteinerten Wüsten enthalten.

Das Ziel der Skulptur ist es, Staunen und Ehrfurcht zu erwecken und eine sinnvolle Verbindung zur Natur an einem Ort der Begegnung zu schaffen, der Kunst, Architektur, Wissenschaft und Natur miteinander verbindet. In Anlehnung an den Namen der Skulptur werden die Glasformen mit der Landschaft verschmelzen wie eine Fata Morgana in der Wüste, während sie sich durch die Bäume schlängeln.

Katie Paterson ist eine schottische Künstlerin, die mit ihren Projekten versucht, unseren Zeithorizont zu erweitern. Patersons Arbeiten wurden international ausgestellt und setzen oft ausgeklügelte Technologie ein. Zeller & Moye ist ein weltweit tätiges Architekturstudio, das Projekte von Möbeln bis hin zu großen Kulturbauten entworfen hat. Die Arbeitsmethode des Studios zielt darauf ab, die Menschen wieder mit ihrer natürlichen Umgebung zu verbinden, indem sie die Beziehung zwischen dem Gebauten und der Natur erforschen.