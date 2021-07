Einem aktuellen Gerücht zufolge wird Apple im kommenden Jahr den Mac Pro 2022 auf den Markt bringen. Es heißt, dass der Hersteller bei diesem Gerät auf die Intel Ice Lake Xeon W-3300 Chips setzen wird.

Früher oder später wird Apple einen neuen Mac Pro ankündigen. Das stellt keine große Überraschung dar. Wird Apple zeitnah einen Mac Pro mit Apple Silicon präsentieren der weiterhin auf Intel-Prozessoren setzen?

Die Kollegen von WCCFTech berufen sich auf einen zuverlässigen Informanten und berichten, dass Apple im kommenden Mac Pro 2022 auf die Intel Ice Lake Xeon W-3300 Prozessoren setzen wird.

Intels W-3300 Ice Lake-CPUs sollen demnächst auf den Markt kommen, und es gab bereits in der Xcode 13 Beta Anzeichen für neue Ice Lake Prozessoren. Intel hat gesagt, dass diese Chips „erweiterte Leistung, Sicherheit, Effizienz und integrierte KI-Beschleunigung bieten, um IoT-Workloads und leistungsstärkere KI zu bewältigen“.

Ice-Lake-Chips für den „Mac Pro“ werden bis zu 38 Kerne und 76 Threads bieten, wobei der Xeon W-3775 als Intels Top-Chip in der Produktpalette positioniert sein wird. Dieser Spitzenchip verfügt über 57 MB Cache und eine Taktrate von 4,0 GHz.

Apple’s MacPro 2022 seems to use Intel’s Xeon-W 33xx series processors…

(LGA4189 iceLake-SP)

— 结城安穗-YuuKi_AnS (@yuuki_ans) July 26, 2021