Die „Shot in iPhone“-Kampagne begleitet uns nun schon seit ein paar Jahren und man muss sicherlich kein Prophet sein, um vorhersagen zu können, dass uns diese auch noch in den kommenden Jahren regelmäßig über den Weg läuft. Ein großer Fokus seitens Apple liegt auf dem iPhone-Kamerasystem und so veranschaulichen die Verantwortlichen in Cupertino gerne, welche Möglichkeiten die iPhone-Kamera bietet. Nun stehen verschiedene Filmtechniken im Mittelpunkt.

Shot on iPhone – Film Techniques: Behind the Scenes

Welche Möglichkeiten stecken in der iPhone-Kamera? Bei der Foto- und Videoqualität kommt es nicht immer nur auf die neuesten iPhone-Modelle und das neueste Kamera-Modell an (wie die aktuellen IPPAWARDS 2021 zeigen), auch das Auge des Fotografen bzw. Filmemachers und Kreativität spielen eine entscheidende Rolle.

Nun hat Apple einen Clip veröffentlicht, der einen Blick hinter die Kulissen bietet, um zu veranschaulichen, wie einfach das Filmemachen sein kann. Lernt ein paar einfache Videodrehtechniken mit dem iPhone, um eure Filme in echte Spielflime zu verwandeln. Unter anderem spielen dabei Lichteffekte und ein Perspektiven-Trick eine Rolle.