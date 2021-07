Ein paar Wochen ist es mittlerweile her, dass Sonos den Sonos Roam als portablen Smart Speaker vorgestellt und auf den Markt gebracht (hier unser Sonos Roam Test). Dieser bietet für seine Größe sowohl in den heimischen vier Wänden als auch Outdoor einen überzeugenden Sound. Passenderweise haben nun Sonos und The North Face eine facettenreiche Partnerschaft angekündigt.

Sonos und The North Face laden Fans zu einer akustischen Entdeckungsreise in die Natur ein

Zum Start der Kooperation sind neue Sender auf Sonos Radio, dem hauseigenen Radio Streaming Dienst von Sonos, verfügbar. Hier erlebt ihr eine akustische Reise durch Expeditionen auf der ganzen Welt, die mit Musik von Komponist Mikael Jorgenson vollkommen neue Eindrücke vermitteln. Dadurch ist die Partnerschaft die perfekte Kombination der Kompetenzen beider Marken: Audio und Outdoor.

Die Partnerschaft beginnt mit einem exklusiven Sender auf Sonos Radio: Never Stop Exploring. Neun verschiedene Soundscapes sind aus Außenaufnahmen entstanden, die während Abenteuern in den entlegensten Gebieten der Welt mit The North Face aufgezeichnet wurden. Never Stop Exploring vereint den Original-Sound des Abenteuers mit abgestimmter Musik, um die einmaligen Erfahrungen nach Hause zu holen. Der Komponist und Multi-Instrumentalist Mikael Jorgensen von der Grammy-prämierten Band Wilco hat die Soundscapes mit Originaltönen und einem brandneuen Soundtrack versehen, um die Hörer auf eine Reise um die Welt mitzunehmen – von Alaska bis Peru, von Äthiopien bis Japan und alles dazwischen. Mit Sprechern wie Alex Honnold, Hilaree Nelson, Matty Hong, Emily Harrington und anderen bietet der Sender den Hörern die einzigartige Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken und die unglaublichen Expeditionen akustisch selbst zu erleben.

Die Reiseroute für Never Stop Exploring umfasst:

„Thanks for the Beta“ in der High Sierra, Kalifornien mit Alex Honnold und Emily Harrington

„Sawanobori“ am Shōmyō-Wasserfall in Japan mit Matty Hong

„El Capitan’s Golden Gate“ des El Capitan in Kalifornien mit Emily Harrington

„The Incredible Hulk“ in der High Sierra in Kalifornien mit Alex Honnold und Emily Harrington

„Lhotse“ am Himalaya mit Hilaree Nelson

„Pitumarca, Peru“ in Pitumarca in Peru mit Nina Williams

„Life Coach“ am Ruth Gorge in Alaska mit Renan Ozturk

„Towers Of Tigray“ in Äthiopien mit James Pearson

„Of Choss and Lions“ am Mount Poi und Mount Kenya mit Cedar Wright

„Antarctica“ in Königin-Maud-Land mit Savannah Cummins

Never Stop Exploring ist ab sofort auf Sonos Radio und Mixcloud verfügbar. Sono Radio ist in 16 Ländern weltweit verfügbar, darunter die USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Irland, Niederlande, Australien, Neuseeland, Belgien, Österreich, Schweiz, Norwegen und Dänemark.