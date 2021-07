Die Apple Watch hat in den letzten sechs Jahren eine Reihe von gesundheitsbezogenen Funktionen erhalten wie z. B. die Überwachung der Herzgesundheit (EKG), die Sturzerkennung, die Überwachung des Sauerstoffgehalts im Blut und die Verfolgung der körperlichen Aktivität. Die vielseitigen Möglichkeiten und die weite Verbreitung haben Forscher dazu bewegt, die Smartwatch vermehrt für Studien einzusetzen. Einer der generellen Vorteile der Apple Watch ist, dass Verbesserungen in der Software vorgenommen werden können. In der medizinischen Forschung ist dies jedoch nicht unbedingt eine gute Sache und hat ein Forscher-Team dazu veranlasst, ihre Methodik zu überdenken.

Updates beeinflussen Messergebnisse

Laut JP Onnela, einem Professor für Biostatistik an der Harvard T.H. Chan School of Public Health, können die Änderungen einer Software zu Unstimmigkeiten bei der Datenerfassung führen. Dies kann sogar der Fall sein, wenn dieselben Daten erfasst, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten analysiert werden.

Konkret wollte ein Forscher-Team überprüfen, wie unterschiedlich die Ergebnisse von kommerziellen Produkten wie der Apple Watch in Bezug auf die Genauigkeit sein können. Die Forscher exportierten die Herzfrequenzdaten einer Apple Watch für denselben Zeitraum, aber mit einem Abstand von mehreren Monaten. Die Daten sollten eigentlich identisch sein, aber da sie vor dem Export durch einen Algorithmus gefiltert werden, waren sie dennoch unterschiedlich.

Apple versucht regelmäßig seine Algorithmen zu verbessern, sodass beim Export derselben Daten zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Algorithmen zum Einsatz kommen können. Wie vermutet wird, führte dies zu den unterschiedlichen Ergebnissen. Was im privaten Gebrauch problemlos ist, könnte die Daten einer Studie verfälschen. Einige Forscher fordern deshalb, dass Apple die Änderungen an den Algorithmen veröffentlicht oder die Rohdaten der Apple Watch zugänglich macht.