Lamborghini feiert den 50. Geburtstag des Countach Sportwagens in einer neuen Videoserie mit herausragenden Persönlichkeiten. Im neuesten Video auf der Lamborghini-Webseite ist Apples ehemaliger Marketingchef Phil Schiller zu sehen, der über allerhand Themen rund um Apple, Designphilosophien und natürlich Autos spricht.

Apple Fellow und Autoliebhaber

Phil Schiller trat letztes Jahr als Senior Vice President bei Apple zurück und widmet sich in Zukunft vornehmlich seiner Familie und einigen persönlichen Projekten. Apple bleibt er jedoch immer noch erhalten. Als sogenannter „Apple Fellow“ kümmert sich Schiller um die Leitung des App Store und der Apple Events, nachdem er 30 Jahre lang für das Produktmarketing des Unternehmens verantwortlich war.

Im Interview mit Lamborghini erklärt Schiller unter anderem, dass innovative Produkte, die den Test der Zeit bestehen, sowohl großartiges Design haben als auch ein Problem lösen.

„Bei Apple existieren wir gerne an der Schnittstelle von Technologie und freier Kunst, und ich denke, das ist ein wunderbarer Ort“, sagt Schiller. „Es reicht nicht aus, etwas zu machen – man muss es auch so machen, dass es im Leben der Menschen eine Bedeutung hat.“

In einem begleitenden Q&A-Video sagt Schiller, der iPod sei das Projekt, auf das er am meisten stolz sei. Auf die Frage, ob er Benzin- oder Elektrofahrzeuge bevorzuge, gibt Schiller zu, dass er zwar immer Verbrennungsmotoren sagen würde, aber dass er sich „auf Elektrofahrzeuge vorbereitet“ und er gespannt ist, was Unternehmen wie Lamborghini in diesem Bereich liefern können. Lamborghini hat kürzlich angekündigt, sein erstes vollelektrisches Fahrzeug ab 2025 auf den Markt zu bringen, und von Apple wird seit Jahren gemunkelt, dass das Unternehmen ein eigenes Elektrofahrzeug plant.