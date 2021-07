Apple Music und Kanye West haben sich letzte Woche zusammengetan, um einen exklusiven Livestream des Listening Events für das kommende Album „Donda“ anzubieten. Die Veranstaltung wurde exklusiv auf Apple Music aus dem Mercedes-Benz Stadium in Atlanta gestreamt. Kanye Wests Album gehört zu den heißerwartesten Veröffentlichungen in diesem Sommer und so überrascht es auch nicht, dass das Live-Event einen neuen Rekord auf Apple Music aufstellen konnte.

Kanye West bricht Apple Music Streaming-Rekord

Laut einem Bericht von TMZ verfolgten 3,3 Millionen Menschen den Apple Music Livestream von der Kanye West Donda Listening Party. Das ist fast das Doppelte des bisherigen Rekords für einen Apple Music Livestream. TMZ erklärt:

„Quellen mit direktem Wissen berichten TMZ, dass Ye’s Album-Event letzte Woche im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta den Apple Music Global Livestream-Rekord gebrochen hat … mit 3,3 Millionen Zuschauern, die an ihren Bildschirmen zugeschaltet haben. Das ist deutlich mehr als der bisherige Rekord, der von Gucci Mane und Jeezy in ihrem mit Spannung erwarteten Verzuz-Battle Anfang letzten Jahres aufgestellt wurde – mit 1,8 Millionen Zuschauern, wie wir erfahren haben. Kanye hat diese Zahl als Solo-Act praktisch verdoppelt!“

Es ist nicht zu erwarten, dass sich Apple die exklusiven Streaming-Rechte für das neue Album sichern konnte, aber der Livestream war zumindest ein exklusives Event für Apple Music, womit Apple einmal mehr gezeigt hat, dass man mit Künstlern eng zusammenarbeitet. Um für das Event die Werbetrommel zu rühren, hatte Apple beim Spiel 6 der NBA-Finals einen Werbespot für die neuen Beats Studio Buds geschaltet und in diesem Rahmen auf das Event hingewiesen.