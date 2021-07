iPad Air, iPad mini und iPad. Zu allen genannten iPad-Modellen befinden sich direkte Nachfolger in der Entwicklung. Doch wann und in welcher Form Apple die jeweiligen Geräte präsentieren wird, ist unbekannt. Nichtsdestotrotz ranken sich seit Monaten Gerüchte zur iPad-Familie. So ganz einig sind sich die jeweiligen Apple-Insider jedoch nicht.

Macotakara spricht über kommende iPad-Modelle

Unsere japanischen Kollegen von Macotakara meldet sich am heutigen Abend zu Wort und sprechen über ihre Informationen zu den kommenden iPad-Modellen. Demnach wird das iPad Air 5 auf Design-Elemente des iPad Pro setzen. Konkret geht es um ein Dual-Kamerasystem und möglicherweise einen LiDAR-Scanner, der vom iPad Pro übernommen werden soll. Zudem soll das Gerät vier Lautsprecher, einen 5G-Chip sowie einen A15-Chip erhalten. Ob ein OLED-Display verbaut wird, ist nicht überliefert.

Wann der Nachfolger des iPad Air 4 präsentiert werden soll, ist ebenso unbekannt. Allgemein wird mit Anfang 2022 gerechnet.

Weiter geht es mit dem iPad mini 6 sowie iPad 9

Macotakara hat zu Protokoll gegeben, dass das iPad 9 sowie iPad mini 6 keine Designänderungen zu den aktuellen Modellen besitzen soll. Die einzige Neuerung soll im A14-Chip liegen. Vor 2022 sollen iPad und iPad mini keine Designänderungen erhalten.

Die Aussagen zum iPad mini 6 passen nicht zu den Gerüchten zum iPad mini 6 der letzten Tage. Mehrfach haben wir. gelesen, dass Apple dem iPad mini ein größeres Display spendiert. Mal war die Rede von einem Display zwischen 8,5 Zoll und 9,0 Zoll und mal von einem 8,3 Zoll Display. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dass Apple das neue iPad mini im Herbst dieses ankündigt, so werden wir bald Antworten auf die vielen Fragen erhalten.