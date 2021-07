Ende letzter Woche startete die 2. Staffel zu Ted Lasso auf Apple TV+. Die erste Staffel war äußerst erfolgreich und so rührte Apple zum Start der 2. Staffel ordentlich die Werbetrommel, um an dem Erfolg anknüpfen zu können. Wie sich nun zeigt, konnte die Fortsetzung der Comedy-Serie einen neuen Zuschauerrekord für sich verbuchen.

Apple TV+: Ted Lasso Staffel 2 als Zuschauermagnet

Ted Lasso schwimmt weiterhin auf einer Erfolgswelle. Und Mal ganz ehrlich… Mit de Comedy-Serie hat Apple einen echten Hit gelandet. Am 23. Juli lief die 2. Staffel an und diese konnte am ersten Wochenende direkt ein paar Rekorde auf der Streaming-Plattform für sich verbuchen. Keine andere Serie konnte am Premieren-Wochenende mehr Zuschauer anlocken.

Während des Premierenwochenendes verzeichnete Apple TV+‌ im Wochenvergleich einen Zuschauerzuwachs von 50 Prozent. Ted Lasso sorgte auch dafür, dass die Wiedergabezeit anderer Comedy-Serien, wie z.B. von „Schmigadoon“, „Physical“ und „Mythic Quest“, ebenfalls gesteigert werden konnte.

Im Vergleich zum Start der 1. Staffel war die Zuschauerzahl dieses Mal sechs Mal höher. Ted Lasso war im Vergleich zum vorherigen Startwochenende in den USA, Großbritannien, Kanada, Indien, Italien, Australien, Mexiko, Brasilien, Russland, Frankreich und mehr für einen 200-prozentigen Zuschauerzuwachs verantwortlich.

Die Serie konnte in den letzen Wochen bereits zahlreiche Preise gewinnen. Höhepunkt war sicherlich der Gewinn eines Golden Globe Awards. Aktuell ist die Serie für 20 Emmy Awards nominiert. Die Bekanntgabe der Gewinner steht noch aus.

Seid ihr schon in die zweite Staffel gestartet? Am kommenden Freitag (30. Juli 2021) gibt Apple Folge 2 frei.