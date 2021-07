Apple hat im hauseigenen YouTube-Kanal ein neues Video veröffentlicht, mit dem euch der iPhone-Hersteller das Fotografieren bei schlechten Lichtverhältnissen näher bringen möchte.

Apple erklärt im Video: Fotos im Nachtmodus aufnehmen und bearbeiten

Seit kurzem veröffentlicht Apple „Today at Apple“-Sessions auch auf YouTube. Nachdem euch neulich gezeigt wurde, wie ihr verschiedene Peanuts-Charaktere zeichnen könnt, geht es nun um das Fotografieren bei Nacht.

Die neueste „Today at Apple“-Session hört auf den Namen „Shoot and Edit Otherworldly Photos in Night Mode with Maria Lax“. Ihr benötigt ein iPhone, welches den Nachtmodus beim Fotografieren unterstützt, die Kamera-App sowie optional die Apple Watch und einen Tripod. Alles weitere erfahrt ihr im Video.