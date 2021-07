Die Apple TV+ Serie „For All Mankind“ fesselt das Publikum bereits seit zwei Staffeln mit der Frage, was passiert wäre, wenn das Weltraumrennen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion weitergegangen wäre. Jetzt hat Apple TV+ anscheinend grünes Licht für Staffel 4 von „For All Mankind“ gegeben, zusätzlich zur dritten Staffel, die derzeit gedreht wird.

Hinweise auf Verlängerung für eine vierte Staffel

Während Ronald D. Moore uns sein Team derzeit mit den Dreharbeiten zu der dritten Staffel von „For All Mankind“ beschäftigt sind, kündigt sich auch schon die vierte Staffel an. So zeigt ein Blick auf die Webseite der Writers Guild of America (WGA), dass Apple offensichtlich bereits die vierte Staffel in Auftrag gegeben hat.

Auf der aktualisierten Webseite für „For All Mankind“ werden eine Reihe von Personen gelistet, die an der Serie arbeiten. Dabei fällt auf, dass bereits ein Eintrag für die vierte Staffel vorhanden ist, bei der alte Bekannte mitwirken. Dem Eintrag zufolge wird Serienschöpfer Ronald D. Moore weiterhin als Showrunner fungieren und gleichzeitig als ausführender Produzent an der Seite von Ben Nedivi, Bradley Thompson, David O. Weddle, Matt Wolpert und Nichole M. Beattie agieren.

Der Startschuss für die dritte Staffel fiel bereits vor der Veröffentlichung der zweiten Staffel. Daher ist es nicht überraschend, dass die Vorbereitungen für zukünftige Staffeln so früh beginnen, vor allem angesichts der positiven Reaktionen auf die Serie. Wann die vierte Staffel von „For All Mankind“ auf Apple TV+ erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Da der Start der dritten Staffel für nächstes Jahr erwartet wird, ist es sicher, dass Staffel 4 frühestens 2023 an den Start gehen wird.