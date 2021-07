Neben der Beta 4 zu iOS 15 und iPadOS 15 hat Apple am gestrigen Abend auch die Beta 4 zu macOS Monterey freigegeben. Dies bedeutet, dass eingetragene Entwickler ab sofort eine neue Beta auf ihren Macs installieren und ausprobieren können. Eine Neuerung sticht dabei direkt ins Auge. Apple bietet die Livetext-Funktion nun auch für Intel-Macs an.

Apple beschreibt die Funktion Livetext in Kombination mit macOS Monterey wie folgt

Livetext nutzt maschinelles Lernen, um Text wie Telefonnummern, Webseiten, Adressen und Trackingnummern in Bildern zu entdecken, damit Nutzer:innen den Text kopieren und an anderer Stelle einfügen, Anrufe starten, eine Webseite öffnen und Informationen finden können. Visual Lookup nutzt zudem maschinelles Lernen, damit Nutzer:innen in Bildern etwas über Tiere, Kunst, Sehens­würdigkeiten, Pflanzen und mehr entdecken und erfahren können. Diese Features funktionieren über das gesamte macOS hinweg, auch in Apps wie Fotos, Nachrichten und Safari.

Nicht nur auf dem Mac, sondern auch auf dem iPhone und iPad bietet Apple die Livetext-Funktion mit iOS 15 und iPadOS 15 an.

macOS Monterey Beta 4 includes Live Text for Intel Macs 🎉

Sounds like Apple prioritized it based on demand, but it was made much easier by the lack of real-time requirements for a camera system

(So instead of kicking it to the ANE, it’ll just process opportunistically) pic.twitter.com/vM5Nd7TGh8

— Rene Ritchie (@reneritchie) July 27, 2021