Am gestrigen Abend hat Apple die Beta 4 zu iOS 15 und iPadOS 15 veröffentlicht. Eingetragene Entwickler haben ab sofort die Möglichkeit, sich die neue Beta auf dem iPhone und iPad zu installieren. Seit knapp zwei Monaten befinden wir uns mittlerweile in der Beta-Phase und noch rund zwei Monate liegen vor uns. So langsam aber sicher hat Apple die meisten Neuerungen implementiert und es an die Feinabstimmung. Je weiter die Beta-Phase voranschreitet, desto kleiner werden die optischen Veränderungen. Apple wird sich auf dem Weg zur finalen Version immer stärker auf Bugfixes und Leistungsoptimierungen konzentrieren.

Mittlerweile sind zahlreiche Anpassungen bekannt geworden, die Apple mit der Beta 4 vorgenommen hat. Dies sind keine riesigen Veränderungen, vielmehr handelt es sich um kleinere Neuerungen sowie Feinjustierungen.

Safari: Apple passt das neue Design weiter an und nimmt Optimierungen an der Benutzeroberfläche vor (Share-Button, Reload, Lesezeichen, Reader-Mode). Die Tab-Leiste unter iPadOS 15 kann getrennt zur Adresszeile und dargestellt werden.

Apple is continuing to tweak Safari for iPadOS 15.

In iPadOS 15 beta 4, the separate tab bar is back, and it’s the default setting now.

If you want, you can *optionally* enable the new compact tab bar in Settings.

Good call. 👍 pic.twitter.com/26GNfeJSyE

— Federico Viticci (@viticci) July 27, 2021