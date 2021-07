Am späten gestrigen Abend hat Apple seine Q3/2021 Quartalszahlen bekannt gegeben. Diese decken die Monate April, Mai und Juni 2021 ab. Mit einem Umsatz von 81,43 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 21,74 Milliarden Dollar konnte Apple das beste Juni-Quartal in der Unternehmensgeschichte hinlegen. In allen Regionen und in allen Produktkategorien konnte der Hersteller deutliche Umsatzzuwächse verbuchen.

Im Anschluss an die Bekanntgabe der reinen Zahlen haben Apple CEO Tim Cook und Apple Finanzchef Luca Maestri im Rahmen eines Conference Calls interessante Aussagen getätigt.

Wichtigste Fakten zu den Apple Q3/2021 Quartalszahlen