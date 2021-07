Dass die zweite Staffel von Apples Erfolgs-Comedy „Ted Lasso“ ein Erfolg wird, hat keiner mehr angezweifelt. Bereits mehrere Wochen vor dem Start haben sich Fans in den Social-Media-Kanälen die zweite Staffel der Apple TV+ Serie herbeigesehnt. Erste Kritikerstimmen haben dann auch bestätigt, dass der sympathische Trainer dem Hype gerecht wird. Doch wie gut hat sich „Ted Lasso“ nun nach der Premiere der zweiten Staffel tatsächlich geschlagen? Axios hat sich der neuen „Saison“ gewidmet und liefert einige beeindruckende Zahlen.

„Ted Lasso“ ist ein Erfolg

Apple meldet zwar keine Abonnentendaten für Apple TV+, aber das Unternehmen hat bereits bestätigt, dass die Premiere der zweiten Staffel von „Ted Lasso“ einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt hat. Jetzt liefert Axios einige Details zum Erfolg.

Laut den Daten von Parrot Analytics, die Axios exklusiv zur Verfügung gestellt wurden, war die erste Folge von „Ted Lasso“ Staffel 2 am Samstag, dem 24. Juli, die am zweithäufigsten nachgefragte digitale Originalserie in den USA, gleich hinter der neuen Marvel-Serie „Loki“ von Disney+.

Wie in dem Bericht erklärt wird, ist die Nachfrage eine entscheidende Kennzahl, die von Parrot verwendet wird, um den „Appetit“ des Publikums auf die TV-Inhalte zu messen. Dabei ist die Nachfrage ein wichtiger Indikator für das Abonnentenwachstum.

Als Ted Lasso letztes Jahr debütierte, erreichte die Serie einen Anteil von 3,5 Prozent an der weltweiten Nachfrage unter den Streaming-Diensten. Staffel 2 in diesem Jahr konnte den Anteil auf beeindruckende 54 Prozent erhöhen.

Hier noch einige Leckerbissen aus dem Axios-Bericht:

„Ted Lasso“ war in den USA laut Parrot auch die am achtstärksten nachgefragte TV-Serie insgesamt, mit einer 40-mal höheren Nachfrage als die durchschnittliche Serie.

Die von Jason Sudeikis geleitete Serie war die 18. meistgefragte TV-Serie der Welt und die siebt-meistgefragte digitale Originalserie der Welt.

Die Zuschauernachfrage nach der zweiten Staffel von „Ted Lasso“ ist im Vergleich zur ersten Staffel deutlich gestiegen: