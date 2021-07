Mit MagenaTV Entertain legt die Deutsche Telekom einen neuen Tarif auf, der noch mehr Unterhaltung mit Preisvorteil bietet und TV NOW und Disney+ beinhaltet. Hier geht es zu den MagentaTV-Tarifen.

Telekom: neuer MagentaTV Tarif inkl. Disney+ und TV NOW

Die Telekom führt ihre Partnerschaft mit Disney und der Mediengruppe RTL Deutschland in eine neue Dimension und wertet ihr MagentaTV Angebot auf. Mit dem Tarif MagentaTV Entertain bietet das Bonner Unternehmen einen neuen Komplett-Tarif an.

Was hat es damit auf sich? MagentaTV Entertain kombiniert Fernsehen von MagentaTV mit der beliebten Megathek und den Streaming-Angeboten Disney+ und TVNOW PREMIUM. Dadurch können Kunden auf ein umfangreiches Inhalteangebot für die ganze Familie zugreifen, zuhause und unterwegs.

Volles Entertainmentvergnügen mit Disney+ Nonstop-Entertainment für alle. Der erfolgreiche Streaming-Service Disney+ bietet werbefreies Streamen mit einer ständig wachsenden Vielzahl von neuen Blockbustern, exklusiven Original-Produktionen und jeder Menge Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie Star. MagentaTV Entertain Kunden können somit die aktuellsten Kinoblockbuster und Serien Highlights von unterwegs oder auf Ihrem Fernseher zu Hause geniessen, Disney-Klassiker ihrer Kindheit immer und immer wieder erleben oder mit National Geographic auf Entdeckungstour gehen. Highlights sind brandneue Blockbuster wie „Cruella“ oder das Disney und Pixar Meisterwerk „Luca“ sowie neue Serien Highlights von Marvel wie „Loki“, der Konzertfilm von GRAMMY-Preisträgerin und Superstar Billie Eilish oder die neueste Staffel 11 von „The Walking Dead“. Das große deutsche Streaming-Angebot TVNOW PREMIUM Über TVNOW PREMIUM können MagentaTV Entertain Kunden auf TVNOW Originals wie die mehrteilige Dokumentation „Angela Merkel – Frau Bundeskanzlerin“ und hochkarätige Fiction-Eigenproduktionen wie „KBV – Keine besonderen Vorkommnisse“ mit Jürgen Vogel und Annette Frier zugreifen. Außerdem stehen zahlreiche, exklusive Inhalte wie die starbesetzte US-Serie „Dr. Death“ (ab 19.8.) und TV-Highlights von RTL, VOX und allen weiteren Sendern der Mediengruppe RTL Deutschland bereits bis zu 7 Tage vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit. Im zweiten Halbjahr 2021 können sich MagentaTV Entertain Kunden u.a. auf Fiction-Highlights wie „Faking Hitler“, „Sisi“, „Herzogpark“ sowie auf exklusive Spiele der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League freuen.

Preis & Verfügbarkeit

MagentaTV Entertain Kunden erhalten damit komfortablen Zugriff auf das größte Inhaltepaket im deutschen Streamingmarkt zu einem unschlagbaren Preis. Für nur 12 Euro monatlich, statt 23,98 Euro bei Buchung der Einzelkomponenten, erhalten Telekom Festnetz-Kunden und Kunden ohne Telekom Internetanschluss Unterhaltung pur. Ab dem 13. Monat betragen die monatlichen Kosten 15 Euro.

Auch alle MagentaTV Bestandskunden profitieren von dem Preisvorteil, für z.B. nur 2 Euro mehr in den ersten 12 Monaten gegenüber dem Tarif MagentaTV Smart erhält der Kunde zusätzlich Disney+ inklusive. Auf dem Fernseher ist MagentaTV Entertain als attraktives Komplettangebot mit dem Media Receiver, MagentaTV Stick, Apple TV 4K, MagentaTV Box oder via App direkt auf den Samsung Smart TV-Modellen (ab Modelljahr 2017) oder Android TV von Sony und Philips (ab Android OS Version 7) nutzbar. Daneben ist MagentaTV Entertain auf dem Smartphone oder Tablet via App (Android, iOS) und per Browser verfügbar.