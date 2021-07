Zattoo wird nach internationaler. Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo erweitert sein Angebot internationaler Sender in Deutschland um zwei zusätzliche Pakete. Ab sofort können Nutzer bei Zattoo auch russische und italienische Sender über ihren Account kaufen oder zu einem bestehenden Abonnement hinzubuchen.

Zattoo: zusätzliche Senderpakete mit italienischen und russischen Sendern

Ab sofort sind bei Zattoo zwei zusätzliche Senderpakete verfügbar. Neu hinzu kommen ein russisches Senderpaket, bestehend aus neun russischen TV-Sendern für 10,90 Euro im Monat sowie ein Senderpaket mit fünf italienischen Sendern für 5,90 Euro im Monat. Zu dem russischen Senderangebot gehören die Sender RTR-Planeta, Kinomir, OstWest, TeleBom/TeleDom, Channel One Russia Worldwide, NTV Mir, TNT Russland (Comedy), TV 8 Russia und Euronews Russisch. Beim italienischen Senderpaket sind unter anderem die beliebten Sender RAI 1, RAI 2, RAI 3, Mediaset Italia und Rai News 24 enthalten. Alle registrierten Zattoo Nutzer können die Senderpakete über ihren Account kaufen oder zu einem bestehenden Abonnement hinzubuchen.

Wie beim Premium und Ultimate Abo, können alle Nutzer ab sofort auch die internationalen Senderpakete einen Monat lang kostenlos testen. Zudem lassen sich die Programme der russischen und italienischen Sender jederzeit pausieren oder laufende Sendungen von vorne starten. Für alle italienischen Sender sowie einige russische Sender können Zattoo Abonnenten zudem die Replay-Funktion nutzen und das Programm der letzten sieben Tage abrufen. Ultimate Nutzer haben zudem die Möglichkeit, Sendungen mit der Aufnahmefunktion aufzuzeichnen.

Mit zwei zusätzlichen Sendern, erweitert Zattoo für seine Nutzer auch das Angebot türkischer Sender. Zu den bereits bestehenden Sendern, darunter der exklusiv bei Zattoo verfügbare Nachrichtensender Halk TV, kommen die beliebten Sender beIN Movies Turk und beIN Iz hinzu. Diese waren in Deutschland bislang nur bei Vodafone oder Magenta TV verfügbar. beIN Movies Turk bietet eine große Auswahl an türkischen Serien und Filmen. Der Sender beIN Iz ist das erste Dokumentar- und Reisefernsehen der Türkei. Neben Dokumentationen und Reisereportagen zeigt der Sender eine große Auswahl an Kultur-, Abenteuer-, Natur-, Gesundheits-, Essens- und Kinderprogrammen. Das türkische Senderpaket steht allen Zattoo Nutzern für zusätzlich 6,90 Euro im Monat zur Verfügung.

Das bosnische Senderpaket, welches bislang aus drei Sendern bestand, ist nicht länger im Angebot.