Apple gibt die Batterielaufzeit der AirTags mit etwa einem Jahr an. Früher oder später muss die CR2032 Knopfzelle somit gewechselt werden. Hierbei sollte man beachten, dass Apple empfiehlt, keine Batterien mit Bitterstoffbeschichtung zu verwenden.

AirTag: Apple empfiehlt keine CR2032 Batterien mit Bitterstoffbeschichtung

Kleinteile bergen die Gefahr, dass sie von Kindern verschluckt werden können. Auch CR2032 Batterien fallen in diese Kategorie und so sind einige Batteriehersteller dazu übergegangen, Knopfzellen mit einer Bitterstoffbeschichtung zu versehen. Kinder, die eine entsprechende Batterie in den Mund nehmen, sollen vom bitteren Geschmack abgeschreckt werden und die Batterie ausspucken anstatt sie zu verschlucken.

Die Beschichtung kann jedoch zu Problemen bei der Verwendung der jeweiligen Batterien führe. Diesem Umstand wird Apple nun in einem aktualisieren Support Dokument gerechnet. In dem Dokument #HT211670, bei dem es um den Austausch der AirTag-Batterie geht, heißt es

CR2032-Batterien mit einer Bitterstoffbeschichtung funktionieren möglicherweise nicht mit dem AirTag oder anderen batteriebetriebenen Produkten, je nach Ausrichtung der Beschichtung in Bezug auf die Batteriekontakte.

Apple macht darauf aufmerksam, dass CR2032-Batterien mit einer Bitterstoffbeschichtung möglicherweise nicht mit den AirTags funktionieren. Dies ist übrigens kein Problem, welches nur Apple betrifft, sondern generell alle Hersteller bei denen entsprechende Batterien verwendet werden.