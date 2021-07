Rund einen Monat müssen wir noch gedulden, bis die zweite Staffel zu „SEE“ ihre offizielle Premiere auf Apple TV+ feiert. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer und dieser macht in jedem Fall Lust auf mehr.

Apple TV+: offizieller Trailer zu „SEE – Staffel 2“ veröffentlicht

Anfang Juni veröffentlichte Apple den ersten Teaser zu „SEE – Staffel 2“. Soeben hat Apple TV+ offiziellen Trailer zur zweiten Staffel seiner actiongeladenen, postapokalyptischen Dramaserie „See“ mit Jason Momoa, Dave Bautista und Alfre Woodard vorgestellt.

Die zweite Staffel, die insgesamt acht Folgen umfasst, wird am Freitag, den 27. August 2021, weltweit auf Apple TV+ mit der ersten Folge ihre Premiere feiern. Anschließend geht es immer freitags mit einer neuen Folge weiter.

„SEE“ spielt in einer brutalen und primitiven Zukunft, Hunderte von Jahren nachdem die Menschheit die Fähigkeit zum Sehen verloren hat. In der zweiten Staffel kämpft Baba Voss (Momoa) darum, seine Familie wieder zu vereinen, während er sie beschützt, da die Gefahr eines Krieges zwischen dem Königreich Paya und der Trivantian Republic droht. Trotz aller Bemühungen werden seine Frau und seine sehenden Kinder in den Vordergrund des Konflikts gerückt, wo sein entfremdeter Bruder Edo Voss (Bautista), ein mächtiger und gerissener trivantianischer General, dessen seit langem schwelender Hass auf seinen Bruder sie alle noch mehr gefährdet, auf sie aufmerksam wird.

Die erste Staffel von SEE war in unseren Augen ziemlich beeindrucken und hat uns vor der Mattscheibe gefesselt. Umso mehr freuen wir uns auf die Fortsetzung.