Bang & Olufsenhat am heutigen Tag den Beoplay EQ präsentiert. Dabei handelt es sich um den ersten komplett kabellosen Kopfhörer des Unternehmens, der Active Noise Cancellation (ANC) bietet.

Bang & Olufsen präsentiert Beoplay EQ

Bang & Olufsen stellt den Beoplay EQ vor. Dank aktiver Geräuschunterdrückung eliminiert der Kopfhörer Umgebungsgeräusche wirkungsvoll und ermöglicht dem Nutzer ein vollständiges Eintauchen in den unverwechselbaren Bang & Olufsen Sound. Die für den anspruchsvollen Alltag konzipierten Kopfhörer vereinen modernste Technologie, Komfort und Langlebigkeit sowie eine erstklassige Gesprächsqualität dank Beamforming-Technologie. Ob bei der Arbeit im Homeoffice, auf dem Weg ins Büro oder auf Urlaubsreisen – der Beoplay EQ ist der perfekte tragbare Begleiter, um dem Alltagslärm zu entkommen.

Die Kopfhörer sind in Black Anthracite und in Sand Gold Tone erhältlich. Der luxuriöse und dennoch funktionale Beoplay EQ gewährleistet durch die kleine und ergonomische Form einen bequemen und sicheren Sitz. Die Kopfhörer sind schweiß- und wasserbeständig und werden mit austauschbaren Ohrsteckern in verschiedenen Größen geliefert, die sich für unterschiedliche Ohren eignen. Dadurch eignen sie sich perfekt für Pendler und Langzeitnutzer. Das Qi-zertifizierte, kabellose Ladeetui ist aus raumfahrttauglichem Aluminium gefertigt, wodurch ein äußerst robustes und luxuriöses Produkt entsteht. Das kompakte Etui wurde so klein wie möglich konzipiert, damit es unterwegs problemlos in eine Tasche passt.

wichtigste Merkmale

Beeindruckende Active Noise Cancellation

Präziser Klang Elegantes Design

Bis zu 20 Stunden Wiedergabedauer mit hochwertiger Aluminium- Ladeschale

Abmessungen

Earbud:

24 B x 22 H x 27 T mm

Ladeschale:

77 B x 40 H x 26 T mm

Preise und Verfügbarkeit

Beoplay EQ ist ab dem 19. August in Black Anthracite und Sand Gold Tone für 399€ auf der Bang & Olufsen Webseite, in Bang & Olufsen Stores und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.