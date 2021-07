Apple hat soeben bekannt gegeben, dass GarageBand für iOS und iPadOS ab sofort neue Soundpakete von Dua Lipa, Lady Gaga und anderen Top-Musikproduzenten der heutigen Zeit bietet. Um die neuen Möglichkeiten von GarageBand nutzen zu können, müsst ihr kein separates GarageBand-Update über den App Store herunterladen (vorausgesetzt wird GarageBand in Version 2.3.11). Die neuen Soundpakete stehen euch innerhalb von GarageBand in der Sound Library kostenlos zur Verfügung.

Neue Soundpakete für GarageBand

Apple schreibt

Apple hat heute bekannt gegeben, dass GarageBand für iOS und iPadOS, die weltweit beliebteste App zur Musikproduktion, Anwender:innen ab sofort mit neuen Sound-Paketen von einigen der besten Künstler:innen und Produzent:innen der heutigen Zeit dabei hilft, ihre musikalische Kreativität noch besser umzusetzen. Zum ersten Mal können Nutzer:innen die Kunst des Remixens direkt in der App erlernen — mit zwei neuen Remix-Sessions, die eine Schritt-für-Schritt-Videoanleitung bieten und Hits von Grammy-Preisträger:innen wie Dua Lipa und Lady Gaga enthalten. Musiker:innen können ab sofort auch Songs mit sieben neuen Producer-Paketen voller Beats, Loops und Instrumente erstellen, die von einigen der weltbesten Produzent:innen, darunter Boys Noize, Mark Lettieri, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch und TRAKGIRL, speziell für GarageBand entwickelt wurden. Ein zusätzliches Producer-Paket bietet ein spezielles Begleitprogramm für die neue Apple Original Dokumentationsserie „Watch the Sound With Mark Ronson“, die am Freitag, 30. Juli auf Apple TV+ Premiere hat und es den Zuschauer:innen ermöglicht, mit Sounds zu experimentieren, die von der Musik in der Serie inspiriert sind.

Begleitendes Erlebnis für „Watch the Sound With Mark Ronson“

Am kommenden Freitag erwartet euch nicht nur eine neue Folge von Ted Lasso auf Apple TV+, gleichzeitig läuft auch die Apple Original-Dokumentationsserie „Watch the Sound With Mark Ronson“ an. Mit dieser erforscht der Oscar- und Grammy-prämierte Produzent und Künstler Mark Ronson die Schnittmenge von Technologie und musikalischer Innovation. Mit dem exklusiven „Watch the Sound With Mark Ronson“ Producer-Paket in GarageBand könnt ihr das visuelle Erlebnis erweitern, indem ihr die GarageBand-Versionen der in jeder Folge vorgestellten Musiktechnologie ausprobieren können – von Sampling bis Drum-Maschinen, von Synthesizern bis Reverb und von Gesangseffekten bis Distortion.