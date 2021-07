Nachdem wir uns gestern erst die Entwicklung einer möglichen Impfpflicht bei großen Tech-Unternehmen angeschaut haben, berichtet nun 9to5Mac, dass Apple sich bei seinen Mitarbeitern nach ihrem „COVID-19-Impfstatus“ erkundigt.

Zunächst berichtete Zoë Schiffer von The Verge auf Twitter, dass Apple gerne den Impfstatus seiner Angestellten erfahren möchte, wenn sie wieder in die Büros zurückkehren. Der Tweet bezieht sich auf ein Schreiben, das auf der internen Webseite der Personalabteilung von Apple veröffentlicht wurde.

From Apple’s internal HR site: “If you don’t provide your vaccination status, your vaccination status is assumed to be unvaccinated…If you’re not fully vaccinated and working onsite in an Apple building, additional health and safety protocols may apply.”

— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) July 29, 2021