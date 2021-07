Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ die Thriller-Serie „Shining Girls“ bestellt hat. Nach und nach wird die Besetzung der Serie komplettiert. Wie nun bekannt wird, stößt auch „Hamilton“-Start Phillpa Soo zur Besetzung von „Shining Girls“.

Apple TV+: Phillpa Soo spielt bei „Shining Girls“ mit

Apple hat für seine kommende Thriller-Serie „Shining Girls“ eine weitere Darstellerin gewinnen können.

Wie von Deadline berichtet, hat sich Phillipa Soo verpflichtet, neben Elisabeth Moss in der Serie zu spielen. Soo, die für ihre Arbeit in Hamilton für einen Primetime Emmy 2021 in der Kategorie „Outstanding Supporting Actress in a Limited Series Musical“ nominiert wurde, wird „die intelligente und trittsichere Jin-Sook spielen, die in der Forschungsabteilung des Adler-Planetariums arbeitet.“

Anfang dieses Jahres wurde bereits bekannt, dass Apple Wagner Moura, bekannt für seine Rolle als Pablo Escobar in der Netflix-Serie „Narcos“, neben der bereits bestätigten Elisabeth Moss eine tragende Rolle spielen wird.

„Shining Girls“ wird als ein „metaphysischer Zeitreise-Thriller“ beschrieben, der auf Lauren Beukes‘ 2013 erschienenem Bestseller-Roman basiert. Die Geschichte dreht sich um Lee Harper, der von Wahnvorstellungen getrieben wird und hochgefährlich ist. Als er ein Haus entdeckt, dessen Türen zu verschiedenen Epochen der Geschichte Chicagos führen, nimmt die Geschichte seinen mörderischen Lauf. Harper verspürt den Drang die sogenannten „Shining Girls“ aufzuspüren und zu töten, dessen Fotos er in dem Haus findet – bis die junge Reporterin Kirby seinen Angriff überlebt und beginnt, ihn durch die Zeit zu jagen.

Wann die Dreharbeiten zu „Shining Girls“ beginnen werden, geschweige denn, wann die Serie auf Apple TV+ starten wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.