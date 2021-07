In gewohnter Manier blicken wir kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge bei Apple TV+. Zahlreiche Fans warten sicherlich bereits auf die neue Folge zu „Ted Lasso“. Am heutigen Tag gibt es mit „Mark Ronson: Watch the Sound“ auch einen Neustart. Zudem haben weitere Inhalte eine neue Folge erhalten.

„Mark Ronson: Watch the Sound“ ab sofort verfügbar

Im April dieses Jahres hatte Apple die Doku „Mark Ronson: Watch the Sound“ angekündigt. Ab sofort steht diese zur Ansicht bereit.

Bei „Mark Ronson: Watch the Sound“ handelt es sich um sechsteilige Dokumentation, die sich mit der Klangerzeugung und der revolutionären Technologie befasst, die die Musik, wie wir sie kennen, geprägt hat. Jede Folge von „Watch the Sound with Mark Ronson“ wird Ronson folgen, während er die unerzählten Geschichten hinter der Musikkreation aufdeckt und die Länge, in der Produzenten und Schöpfer bereit sind, den perfekten Sound zu finden. Ronson untersucht in offenen Gesprächen die Schnittstelle zwischen Musik und Kunst und Technologie mit Musiklegenden und Ikonen wie Paul McCartney, Questlove, King Princess, Dave Grohl, Ad-Rock und Mike D von den Beastie Boys, Charli XCX und anderen, wo er entdeckt, wie diese einzigartigen Werkzeuge ihre Arbeit beeinflusst haben.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer zur Serie eingebundenen.

Neue Folgen zu Ted Lasso und Co.

Vergangene Woche ist „Ted Lasso – Staffel 2“ mit der ersten Folge gestartet. Am heutigen Tag gibt es mit Folge 202 Nachschub. In „Lavendel“ ist Ted über die Rückkehr eines bekannten Gesichts überrascht. Zudem versucht sich Roy an einer neuen Aufgabe.

Darüberhinaus stehen neue Folgen zu „Schmigadoon!“, Physical, „Home Before Dark – Staffel 2“ und „Central Park – Staffel 2“ bereit.