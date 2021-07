Die Outdoor-App komoot begleitet uns nun schon seit einiger Zeit. Angefangen mit ein paar Gratis-Regionen setzen wir mittlerweile auf das Welt-Paket. Dieses lässt sich immer mal wieder für knapp 20 Euro käuflich erwerben. Ab sofort kann die komoot App in Version 10.54.0 aus dem App Store geladen werden. Das Update richtet sich in erster Linie an Apple Watch Besitzer, da die App für die Apple Smartwatch ein großes Update erhalten hat.

komoot: Apple Watch App mit Verbesserungen

Ihr müsst nicht zwingend euer iPhone zücken, um die komoot App bei eurer nächsten Fahrradtour, Wanderung oder beim Joggen zu nutzen. Auch für die Apple Watch gibt es einen Ableger der App. Fairerweise muss man natürlich sagen, dass die iPhone-App einen deutlich größeren Funktionsumfang und Komfort bietet, nichtsdestotrotz dürfte die Apple Watch App in vielen Situationen ausreichen.

Die Verbesserungen bei der Apple Watch App liegen unter anderem in einem „aufgebohrten“ Navigationsbildschirm, der mehr Informationen als bisher für euch bereit hält. Zudem könnt ihr euch auf dem iPhone geplante Touren direkt über die Apple Watch anzeigen lassen und diese starten. Für uns wirkt das Ganze ein Stück weit übersichtlicher und aufgeräumter.

Neben der reinen Aufzeichnung euerer Aktivitäten besticht die komoot App durch ihre Community. Ob Berggipfel oder Biergärten, Downhills oder Dönerbuden, von diesen Orten oder Abschnitten sagen komoot-Mitglieder: „Schau‘ sie dir an”. Im Gegenzug könnt ihr eure eigenen Lieblingsorte der Community empfehlen – und anderen die Gelegenheit geben, sie selbst zu entdecken. Grundsätzlich ist komoot kostenlos. Wer die App ausprobieren möchte, geht somit kein Risiko ein.