Tesla-Chef Elon Musk soll 2016 in einem Telefongespräch mit dem derzeitigen Apple-CEO Tim Cook gefordert haben, CEO von Apple zu werden, wie aus einem demnächst erscheinenden Buch über Tesla hervorgeht. Musk erklärt jedoch nun, dass dieses Gespräch nie stattgefunden hat, ebenso habe er kein Interesse Apple-CEO zu werden.

Nach allem, was man hört, ist Tim Cook mit seiner Position als Chief Executive Officer von Apple sehr zufrieden. Es wäre also nicht allzu überraschend zu hören, dass er nicht scharf darauf wäre, den Posten an jemand anderen abzugeben. In dem kommenden Buch „Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century“ von Tim Higgins heißt es, dass Cook dafür gesorgt habe, dass ausgerechnet Elon Musk weiß, dass der CEO-Posten bei Apple nicht verhandelbar ist.

Laut einer Geschichte, die innerhalb von Tesla die Runde machte und die Higgins in seinem Buch wiedergibt, telefonierten Elon Musk und Tim Cook im Jahr 2016 miteinander, als die Idee einer Übernahme von Tesla durch Apple aufkam. Cook machte angeblich den Vorschlag, dass Apple Tesla übernehmen sollte, und Musk war anscheinend einverstanden. Musk sagte jedoch, er wolle CEO bleiben. Cook glaubte zunächst, dass es hier um den CEO-Posten bei Tesla ging.

Offenbar hat Musk das aber nicht so gemeint. Musk stellte in dem Telefonat klar, dass er CEO von Apple werden möchte, wenn die Übernahme zustande kommt. Cook war damit jedoch nicht einverstanden und reagierte offenbar mit einem Schimpfwort, mit dem er das Gespräch dann auch beendete:

As detailed in POWER PLAY, this is a story that was told inside Tesla as the company struggled with the Model X, according to people who heard it, and as some hoped for a white knight to save the day. Musk’s message was clear: Tesla’s fate was in their own hands. https://t.co/4e0KJb3CD2

Es hat nicht lange gedauert, bis Musk auf Twitter seine Gedanken zu diesem Thema gepostet hat. Laut dem Tesla-CEO haben er und Cook „nie miteinander gesprochen oder geschrieben“. Musk sagt weiter, dass er um ein Treffen mit Cook gebeten hat, um über Optionen zu sprechen (einschließlich „Apple kauft Tesla“), aber es ist nichts passiert:

Cook & I have never spoken or written to each other ever.

There was a point where I requested to meet with Cook to talk about Apple buying Tesla. There were no conditions of acquisition proposed whatsoever.

He refused to meet. Tesla was worth about 6% of today’s value.

— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021