Am 23. Juli lief Ted Lasso auf Apple TV+ an, am 30. Juli folgte „Mark Ronson: Watch the Sound“ und in der kommenden Woche startet am 06. August „Mr. Corman“. Im Vorfeld hat Apple nun den deutschen Trailer auf YouTube freigegeben.

Deutscher Trailer zu „Mr. Corman“ ist da

Um was handelt es sich bei Mr. Corman?

„Mr. Corman“ folgt den Tagen und Nächten von Josh Corman, gespielt von Gordon-Levitt, einem Künstler im Herzen, aber nicht von Beruf. Eine Karriere in der Musik nicht gut läuft, und er unterrichtet die fünfte Klasse an einer öffentlichen Schule in der San Fernando Valley. Seine Ex-Verlobte Megan ist ausgezogen und sein Highschool-Kumpel Victor ist eingezogen. Er weiß, dass er für Vieles dankbar sein muss, er kämpft jedoch mit mit Angst, Einsamkeit und dem Verdacht, dass er als Person ein Verlierer ist. Schwarzer Humor, seltsam schön und von Herzen, spricht diese Dramedy für unsere zeitgenössische Generation von 30-Jährigen – reich an guten Absichten, arm an Studentendarlehen und Sehnsucht, irgendwann vor ihrem Tod echte Erwachsene zu werden.

In der Beschreibung zum Trailer heißt es

Mit etwas mehr Glück und besseren Entscheidungen hätte Josh Corman ein Rockstar werden können. Jetzt unterrichtet er eine fünfte Klasse. Das liebt er – und doch kämpft er mit der Suche nach Sinn und Glück in einer Welt, die davon oft zu wenig hat. „Mr. Corman“ ist ab 6. August auf Apple TV+ verfügbar.