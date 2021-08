Im Mai vorgestellt, lassen sich die neuen Anker Nano II Ladegeräte ab sofort in Deutschland bestellen. Die neue Anker Nano II Series besteht aus drei kompakten Ladegeräten mit 30W, 45W und 65W. Mit diesen könnt ihr nicht nur euer iPhone und iPad, sondern auch euer MacBook mit Strom versorgen.

Anker Nano II: neue kompakte USB-C Ladegeräte ab sofort verfügbar

Seit mehreren Jahren setzt Anker bei seinen Ladegeräten bereits auf das effizientere Galliumnitrid (GaN). Dieses ersetzt das traditionelle Silizium und bietet mehrere Vorteile. Nun wurde die GaN-Technologie zu „GaN II“ weiterentwickelt und die Betriebsfrequenz um mehr als 20 Prozent erhöht, wodurch der Nano II bei der Umwandlung von AC in DC weniger Wärme erzeugt, sogar weniger als zuvor. Dies sorgt im Vergleich zu Ladegeräten vieler anderer Hersteller zur einem deutlich kleineren und kompakteren Design. Auch die Apple Ladegeräte sehen im Vergleich zur Anker Nano II deutlich klobiger aus.

Wie eingangs erwähnt, bietet Anker die Anker Nano II Series derzeit in Form von drei Ladegeräten mit 30W, 45W und 65W an. Das 65W-Nano II-Ladegerät hat dieselben Maße wie das 30W-Atom-PD 1, ist aber mehr als doppelt so leistungsstark. Es kann die meisten Smartphones, Tablets oder USB-C-Laptops aufladen. Es ist ideal für alle Energiehungrigen, die auf einer Geschäftsreise oder unterwegs ein ganzes Arsenal an Elektronik aufladen müssen.

Für diejenigen, die mit leichtem Gepäck reisen möchten, ist das 30W-Ladegerät ideal, denn es ist so klein wie ein 5W-Ladegerät, aber gleichzeitig mächtig genug, um Nintendo Switch oder sogar das neuste Macbook Air komplett aufladen.

Anker Nano II 30W USB-C Ladegerät Mini Netzteil Schnellladeleistung, GaN II Technologie, Kompatibel... DER EINE FÜR ALLES: Ankers weltberühmte Ladetechnologie garantiert blitzschnelle Ladungen für so...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Lade ein 2020 MacBook Air mit Höchstgeschwindigkeit, ein iPhone 12 mit...

Das 45W-Ladegerät ist etwas größer als das 30-W-Ladegerät. Die zusätzlichen 15 Watt sind mehr als genug Saft, um Chromebooks und weitere mittelgroße Notebooks stets aufgeladen zu halten.

Anker Nano II 45W USB-C Ladegerät Netzteil mit Schnellladeleistung, GaN II Technologie, Kompatibel... DER EINE FÜR ALLES: Ankers weltberühmte Ladetechnologie garantiert blitzschnelle Ladungen für so...

HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Lade ein 2020 MacBook Air mit Höchstgeschwindigkeit, ein iPhone 12 mit...

Anker gibt die Größe der Ladegeräte mit 3,04cm x 3,15cm x 3,78cm (30W), 3,5cm x 4,1cm x 4,8cm (45W) und 3,6cm x 4,2cm x 4,2cm (65W) an. Preislich liegen die Geräte bei 34,99 Euro, 35,99 Euro und 44,99 Euro.