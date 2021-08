Anfang dieses Jahres schickte Apple „Die Snoopy Show“ exklusiv auf Apple TV+ ins Rennen. Genau wie vor vielen Jahrzehnten begeistern die Peanuts auch noch heute das jüngere Publikum und so dürfte „Die Snoopy Show“ in vielen Haushalten für Begeisterung sorgen. Ein weiterer Clips rührt nun die Werbetrommel für den kleinen Beagle.

Apple beschreibt „Die Snoopy Show“ wie folgt

„The Snoopy Show“ ist eine neue Zeichentrickserie für Kinder und Familien, in der der international beliebte Beagle und sein gefiederter bester Freund Woodstock die Hauptrolle spielen, wenn sie sich neuen Abenteuern stellen. Snoopy mag wie ein fröhlich tanzender, knochenliebender, auf einer Hundehütte sitzender Welpe sein, aber er ist viel mehr als das. Er ist Joe Cool: das angesagteste Kind in der Schule. Er ist Surferkönig und berühmter Armwrestler Masked Marvel. Er ist ein fliegendes Ass aus dem Ersten Weltkrieg, das gegen den Roten Baron kämpft. Alle seine kühnen, geliebten Persönlichkeiten sind in dieser brandneuen animierten Komödie zu sehen.