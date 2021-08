Modelle der Apple Watch Series 6 mit Titangehäuse, die zur „Apple Watch Edition“-Kollektion gehören, sind derzeit in mehreren Apple Retail Stores und auch im Apple Online Store nicht verfügbar. Das regt zum Spekulieren an, was Bloombergs Mark Gurman auch gleich in seinem neuen „Power On“ Newsletter gemacht hat. So vermutet der Experte, dass Apple die Produktion der Titan-Apple-Watch eingestellt hat.

„Was bringt es, 800 Dollar oder mehr für eine Uhr auszugeben, die in einem Jahr veraltet ist?“

Wie Mark Gurman feststellt, sind die Titan-Modelle der Apple Watch Series 6 derzeit in den USA und anderen wichtigen Märkten für die Abholung in Einzelhandelsgeschäften und die Lieferung nicht verfügbar. Apple hat (bisher) nicht mitgeteilt, dass die Apple Watch Edition für die Series 6 eingestellt wird. Weniger als zwei Monate vor der Veröffentlichung der Apple Watch Series 7 stellt Gurman jedoch eine Hypothese auf, was die neueste Verknappung bedeuten könnte: