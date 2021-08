Ein paar wenige Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis Apple die nächsten Produkte vorstellen und auf den Markt bringen wird. Im Vorfeld gibt es nun die ersten Vorboten auf bevorstehende Neuheiten. So tauchen die Apple Watch 7 sowie neue Macs in der Datenbank der Eurasian Economic Commission (ECC) auf. Das iPhone 13 zeigte sich bereits vor Wochen.

Apple Watch 7 und neue Macs tauchen in offizieller Datenbank auf

Im Herbst erwarten wir verschiedene neue Apple Produkte. Neben neuen iPhone-Modellen rechnen wir mit einer neuen Apple Watch, neuen iPads sowie neuen Macs. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Dazu gehört es, dass Apple angehalten ist, verschiedene Produkte bei der EEC zu registrieren. Dies ist nun bei der Apple Watch 7 sowie neuer Macs der Fall.

Unsere französischen Kollegen von Consomac sind über Eintragungen bislang unveröffentlichter Apple Watch Modelle gestolpert. Diese tragen die Modellnummer A2473, A2474, A2475, A2476, A2477, and A2478. Aus diesen Nummer lassen sich natürlich keinerlei Informationen zu den kommenden Apple Watch Modellen ableiten. Die Tatsache, dass die neuen Modellen nun in der eurasischen Datenbank auftauchen, impliziert zumindest, dass Apple im Zeitplan liegt und wird „bald“ mit neuen Modellen rechnen können.

Gerüchte zur Apple Watch 7 sind in den letzten Wochen bereits verschiedene aufgetaucht. Unter anderem heißt das, dass Apple auf ein neues, kantigeres Design einen verbesserten Ultrabreitband-Chip und einen schmaleren Rahmen um das Display setzen wird. Auch ein stärkerer Prozessor ist zu erwarten.

Neben der Apple Watch 7 haben sich übrigens auch neue Macs in der EEC-Datenbank gezeigt. Dabei handelt es sich um Geräte mit den Modellnummern A2442 und A2485. Um was könnte es sich dabei handeln? In erster Linie denken wir an ein neues 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro. Diese Geräte sollen im Herbst angekündigt werden. Allgemein wird mit einem Re-Design, einem M1X-Chip, HDMI-Anschluss, MagSafe und SD-Kartenlesegerät gerechnet.