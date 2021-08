Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass das Bonner Unternehmen die Geschäftskunden-Tarife für Festnetz- und Mobilfunk vereinfacht. Kleine und mittelständische Unternehmen können zwischen drei MagentaEINS Business Unlimited Vorteilspaketen wählen.

MagentaEINS Business Unlimited: Kombitarife aus Festnetz und Mobilfunk für Geschäftskunden

Die Telekom startet neue MagentaEINS Business Unlimited Kombitarife. Die neuen Kombi-Angebote unterscheiden sich nur durch die Geschwindigkeit des Festnetzanschlusses: 100, 250 oder 1000 MBit/s. Im Mobilfunk beträgt die Bandbreite 100 MBit/s. Das Datenvolumen ist in allen Fällen deutschlandweit unbegrenzt. MagentaEINS Business Unlimited kostet für 100 MBit/s ab 90 Euro monatlich. 250 MBit/s kosten ab 95 Euro und für 1000 MBit/s fallen ab 135 Euro für die Kombi aus Festnetz und Mobilfunk an. Smartphones sind nicht eingeschlossen, lassen sich aber hinzubuchen. Alle Pakete bieten im Vergleich zu den Einzeltarifen attraktive Preisvorteile.

Die Vorteilsangebote aus Festnetz und Mobilfunk enthalten neben dem unlimitierten Datenvolumen eine Flat in alle deutschen Netze für bis zu 8 Sprachkanäle. Zudem eine Auslandsflats in viele EU-Länder, die Schweiz oder die USA. Standardmäßig sind in allen Tarifvarianten zwei Sprachkanäle enthalten. Bis zu sechs weitere Sprachkanäle lassen sich kostenpflichtig hinzubuchen. Der vergünstigte Preis beträgt jeweils 24,95 Euro pro Monat für je zwei Sprachkanäle. Somit können bis zu acht Mitarbeiter und MItarberinnen gleichzeitig telefonieren. Alle Kombitarife enthalten weitere Services wie MagentaCLOUD M mit 100 GB Speicher.