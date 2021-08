Sky hat am heutigen Tag bekannt gegeben, dass ab morgen Sky Q neben Kabel und Satellit auch über das Internet verfügbar ist. Möglich macht dies die neue Sky Q IPTV Box. Diese vereint Fernsehen, Streaming und Apps an einem Ort. Immer inklusive ohne Zusatzkosten: Die beliebtesten Free-TV Sender wie RTL, VOX, ProSieben oder SAT.1 in brillanter HD-Qualität.

Sky Q jetzt auch über Internet verfügbar

Sky bzw. Sky Q über Satellit und Kabel kennen wir bereits seit vielen Jahren. Nun geht das Unternehmen den nächsten Schritt. Künftig können Entertainment-, Film- und Sport-Fans das beste Fernseherlebnis mit Sky Q ganz einfach auch über eine Breitband-Internetverbindung genießen. Mit „Sky Q über das Internet“ ist Sky Q Plattform ab morgen neben Satellit und Kabel nun auch ganz einfach über das Internet verfügbar. Das bedeutet, dass für den Empfang von Sky Q kein Kabelfernseh- oder Satellitenanschluss mehr erforderlich ist, der zusätzliche Kosten verursachen kann.

Auf der „Sky Q über das Internet“ Plattform habt ihr Zugriff auf eine Sendervielfalt von über 80 Sky-, Partner- und Free-TV Sendern. Ohne Zusatzkosten sind mit der Sky Q IPTV Box die beliebtesten Free-TV Sender in brillanter HD-Qualität enthalten. Dazu zählen die wichtigsten Free-TV Sender wie derzeit schon ARD, ZDF, die Free-TV Sender der Mediengruppe RTL und der Seven.One Entertainment Group, Discovery mit Eurosport 1 oder DMAX sowie Sport 1.







Darüber hinaus bietet die neue Plattform neben dem riesigen On-Demand-Angebot auch komplette Serien-Staffeln, u.a. derzeit von HBO, Showtime Serien oder Sky Originals, und kostenfreien Zugang zu den beliebten Mediatheken von derzeit schon ARD, ZDF, ARTE und TVNOW. Zudem umfasst das Angebot eine große Auswahl an Premium-Apps wie derzeit schon Netflix, Prime Video, Disney+, TVNOW Premium, Spotify und DAZN, die ebenfalls hinzugebucht und auf Sky Q genutzt werden können.

Die neue Sky Q IPTV Box

Die Sky Q IPTV Box ist einfach und schnell zu installieren. Alles, was der Kunde benötigt, ist ein Internetanschluss (Geschwindigkeit mindestens 6 Mbit/s). Das TV-Programm kann über WLAN in jedem Raum genossen werden, auch der Empfang über LAN ist möglich. Wie bei Satellit und Kabel ist auch der Multiscreen-Service (zusätzliche Boxen in anderen Räumen) verfügbar. Und dank ihrer kompakten Größe lässt.

„Sky Q über das Internet“ ab 12,50 Euro

„Sky Q über das Internet“ bietet das Sky Q-Fernseherlebnis zu einem günstigen Preis von 12,50 Euro monatlich. Hierbei sind die Sky Q IPTV Box mit Sky Q Sprachfernbedienung, Sky Go und das hochkarätige Sky Entertainment-Paket mit den neuesten Sky Originals und internationalen Serien-Highlights von HBO, Showtime und TNT ohne Aufpreis inbegriffen. Mit dabei sind auch die beliebtesten Free-TV Sender in bester HD-Qualität ohne Zusatzkosten. Und die Kund:innen sind dank der Preis- und Paketstruktur mit neuer monatlicher Kündigungsmöglichkeit nach den ersten 12 Monaten flexibler als je zuvor.