Wie 9to5Mac berichtet, werden derzeit Amazon eero-Kunden, die den eero 6 oder eero Pro 6 verwenden, über ein Software-Update auf Version eeroOS 6.4 informiert. Die wichtigste Funktion des Updates ist die Thread-Unterstützung, die die Kompatibilität mit Smart-Home-Geräten verbessert.

Update für eero 6 und eero Pro 6

Das WLAN-Mesh-System eero 6 startete in Deutschland im vergangenen April. eero 6 soll für eine schnelle und zuverlässige WLAN-Abdeckung im ganzen Haus sorgen – für mehr als 75 Geräte gleichzeitig. Mithilfe des integrierten Zigbee-Hubs verbindet eero 6 kompatible Geräte direkt im Netzwerk, sodass kein separater Smart-Home-Hub mehr benötigt wird.

Die mit dem System-Update eeroOS 6.4 eingeführte Thread-Unterstützung wird in Zukunft ein wichtiger Bestandteil von HomeKit und dem HomePod mini Ökosystem sein. Darüber hinaus wird die Thread-Technologie – neben Wi-Fi und Bluetooth – eine Schlüsselrolle in der Matter-Technologie (ehemals Project Connected Home over IP) spielen. Die IP-Grundlage von Thread bedeutet, dass Geräte verschiedener Hersteller miteinander verbunden werden können, um ein zuverlässiges Netzwerk zu schaffen, in dem vernetzte Heimgeräte arbeiten können.

Thread und seine stromsparende Mesh-Netzwerk-Technologie sind nicht auf einen lokalen Hub angewiesen, sodass es keinen Single Point of Failure für das Netzwerk gibt. Wenn Geräte offline gehen, können die Routen der Datenpakete umgeleitet werden, um das Internet zu erreichen. Sobald beispielsweise ein HomePod mini zum Netzwerk hinzugefügt wird, kommuniziert Thread-fähiges Zubehör automatisch mit ihm und untereinander. Diese Konnektivität erfolgt automatisch, ohne dass die Benutzer vorher etwas konfigurieren müssen. Die Thread-Unterstützung gehört zu den wichtigsten Funktionen des HomePod mini gegenüber dem Original-HomePod.

